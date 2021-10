Modernan koronarokote on tehokas 6–11-vuotiailla lapsilla, yhtiö kertoo

Modernan mukaan rokote saavutti testeissä sille asetetut tavoitteet. LEHTIKUVA/AFP

Modernan koronarokote on osoittautunut testeissä tehokkaaksi lapsilla, yhdysvaltalaisyhtiö kertoo.

Yhtiön mukaan rokote sai 6–11-vuotiaissa lapsissa aikaan tehokkaan immuunivasteen kahdella annoksella. Lapsille annettava annos on kooltaan puolet aikuisille annettavasta, mutta se sai kuitenkin aikaan enemmän vasta-aineita kuin aikuisilla.

Testeissä oli mukana yli 4 700 lasta. Valtaosa sivuvaikutuksista oli lieviä.

Modernan mukaan rokote saavutti testeissä sille asetetut tavoitteet, ja yhtiö antaa pian tutkimustuloksensa viranomaisten arvioitavaksi käyttöluvan saamista varten.

Viime viikolla Pfizer kertoi, että sen rokote osoittautui testeissä 90-prosenttisen tehokkaaksi oireellisen koronatartunnan estämisessä 5–11-vuotiailla lapsilla. Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n asiantuntijapaneelin on tarkoitus käsitellä Pfizerin rokotteen käyttölupaa 5–11-vuotiaille tiistaina.

Yhdysvalloissa on kuollut pandemian aikana koronavirukseen liittyen reilut 150 lasta ikähaarukassa 5–11. Maassa on tuohon ikäryhmään kuuluvia kaikkiaan noin 28 miljoonaa. Yhteensä Yhdysvalloissa on kuollut virukseen liittyen yli 750 000 ihmistä.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on kertonut olevansa valmis organisoimaan lasten rokotukset heti, kun jonkin yhtiön rokote saa viranomaisten hyväksynnän tuossa ikäryhmässä. Hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on arvioinut, että Pfizerin rokotetta voidaan alkaa antaa lapsille jo marraskuun puolivälin tienoilla.