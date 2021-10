THL: Ensimmäisiä koronarokotteita annettu entistä enemmän

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Ensimmäisiä koronarokotteita on annettu aiempaa enemmän, toisia rokoteannoksia taas vähemmän, kertoo THL.

Viime ja sitä edellisellä viikolla on annettu enemmän ensimmäisiä koronarokoteannoksia kuin kolmella edeltävällä viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio. Toisia annoksia on viime viikkoina annettu vähenevässä määrin.

Kontio kertoi tiedotustilaisuudessa, että Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut nyt 78 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Suomessa on annettu yhteensä yli 8 miljoonaa rokoteannosta.

THL:n ylilääkäri Otto Helve painottaa, että 80 prosentin rokotuskattavuusrajan saavuttaminen ei missään nimessä tarkoita sitä, että rokotuskattavuus olisi riittävä. Tässä tilanteessa toivotaan, että kaikki joilla on mahdollisuus, hankkisivat rokotteen, Helve sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi, että varsinkin erikoissairaanhoidon osastoilla kuormitus on kääntynyt hieman laskuun. Viime viikolla tehohoitoon tuli 22 uutta potilasta, 7 vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusi ilmiö on se, että koronapotilaita on teho-osastoilla nyt koko ajan. Tähän on ryhdyttävä varautumaan, sanoi Voipio-Pulkki.