Uusia koronatartuntoja 572, ei lisää koronaan liittyviä kuolemia

Koronakuolemia on kirjattu Suomessa kaikkiaan 1 158.

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu yli 157 500.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu tänään 572. Kahden viime viikon aikana on raportoitu runsaat 7 500 tartuntaa, mikä on 300 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu yli 157 500.

Suomessa ei ole raportoitu tänään uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia. Koronakuolemia on kirjattu Suomessa kaikkiaan 1 158.