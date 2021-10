Turun Pernon kaksoismurhan motiivi jäi hämäräksi – riita syntyi 20 euron velasta, joka liittyi huumeisiin

Turun Pernon kaksoismurhan epäilty ei ole poliisin mukaan osannut selittää tekoaan. LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Turun Pernon kaksoismurhalle pääsiäislauantaina ei ole löytynyt selkeää motiivia, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tekoaikaan 27-vuotiasta miestä epäillään kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä. Epäilty oli huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Veriteossa sai surmansa kaksi ihmistä ja yksi sai vakavia vammoja. Kaksi ihmistä onnistui piiloutumaan kerrostaloasunnossa siten, että epäilty ei löytänyt heitä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kristiina Kontio luonnehtii rikosta poikkeuksellisen kylmäveriseksi. Epäilty ei ole kuulusteluissa osannut selittää tekoaan.

Tutkinnanjohtaja kertoi etäyhteydellä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että epäilty ei ole myöskään osoittanut varsinaisesti katumusta. Epäilty on Kontion mukaan ilmaissut, että häntä harmittaa tapahtunut ja että hän ihmettelee, miten näin pääsi käymään.

"Motiivin taustalla vaikuttaneita taustatekijöitä ovat saattaneet olla epäillyn tausta koulukiusattuna, huumeiden käyttö sekä epäillyn ja 27-vuotiaan miesuhrin välille syntynyt riita ja uhka ystävyyden katkeamisesta", arvioi Kontio.

Epäilty mies ja henkirikoksen uhriksi joutunut mies olivat Kontion mukaan tunteneet toisensa muutamien vuosien ajan.

"On ollut ystävyyssuhde, joka on ollut uhassa katketa riitelyyn", sanoi Kontio.

Miesten välinen erimielisyys johtui 20 euron velasta, joka liittyi huumausaineiden toimittamiseen, käytännössä siis bensarahaan.

Epäilty surmasi uhrinsa haulikolla, kertoo poliisi. Kyse on sukulaisten hallussa olleesta perikunnan omistamasta aseesta, jonka hallussapitoon epäillyllä ei ollut lupaa.

Kontio kertoi tiedotustilaisuudessa, että epäilty oli sopinut tapaamisen 27-vuotiaan kaverinsa kanssa. Hän lähti ajamaan aamuyöllä kohti Turkua mukanaan puukko ja haulikko.

"Lienee käräjäoikeuden asia ratkaista, onko rikosta suunniteltu ennalta. Hän (epäilty) on ajanut aseen kanssa noin tunnin ajomatkan", sanoi Kontio.

Toinen surmansa saanut oli poliisin mukaan sivullinen 25-vuotias nainen, joka saapui tapahtumapaikalle kerrostalon pihalle. Lisäksi epäilty poliisin mukaan vahingoitti hengenvaarallisesti puukolla 29-vuotiasta miestä, joka saapui pihalle hieman myöhemmin.

Molemmat epäillyn pihalla kohtaamat ihmiset asuivat samassa kerrostalossa henkirikoksen uhriksi joutuneen 27-vuotiaan miehen kanssa. Epäilty kohtasi 27-vuotiaan kaverinsa ensin kerrostalon pihalla ja ampui tätä kerran, mutta tämä onnistui pakenemaan rappukäytävään ja sen jälkeen asuntoonsa.

"Epäilty ei ole osannut kertoa, miksi hän ampui sivullisen. Ilmeisesti hän oli luullut naista rappukäytävään paenneeksi mieheksi", Kontio kertoi.

Epäilty pääsi 27-vuotiaan kaverinsa asuntoon ammuttuaan ovea kohti kolme laukausta. Kontion mukaan epäilty löysi miehen asunnon keittiöstä ja ampui tätä haulikolla kahdesti.

Esitutkintamateriaalin perusteella voidaan poliisin mukaan olettaa, että myös asuntoon piiloutuneet – 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen – olivat hengenvaarassa.

"Surmattuaan 27-vuotiaan kaverinsa epäilty liikkui tämän asunnossa ladatun aseen kanssa. Hän on kuulusteluissa kuitenkin kiistänyt etsineensä muita asunnossa olleita tai sen, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut surmata heidät", Kontio kertoi poliisin tiedotteessa.

Tiedotustilaisuudessa Kontio tarkensi epäillyn liikkuneen asunnossa siten, että hänen voidaan arvioida etsineen muita henkilöitä. Asunnossa piileskelleistä toinen asui samassa huoneistossa 27-vuotiaan surmatun kanssa ja toinen oli vierailemassa.

Ennen veritekoja epäilty oli käyttänyt rauhoittavia lääkkeitä sekä muuntohuumetta. Kontion mukaan on mahdollista, että lääkkeiden ja huumeiden yhteiskäyttö selittää miehen väkivaltaista käytöstä.

Epäillyn öinen ajomatka Turkuun tallentui tieliikennekameroihin. Verikokeiden perusteella häntä epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Epäilty määrättiin jo esitutkinnan aikana mielentilatutkimukseen. Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi ei voi ottaa kantaa siihen, mitä mielentilatutkimuksessa on käynyt ilmi.

Epäilty on ollut vangittuna huhtikuun alusta alkaen. Syytteen nostamisen alkuperäinen määräpäivä oli heinäkuussa, mutta määräaikaa on siirretty kaksi kertaa. Esitutkinta on nyt valmistunut, ja syytteen nostamisen määräpäivä on 23. marraskuuta.