Marraskuun alkupäivät tuovat säähän käänteen – pakkassäitä ei silti ole etelään näkyvissä ja tiistaina talvikeli karannee myös Pohjois-Lapista

Merivesi tulvi rannalle Helsingissä viime viikonloppuna. Lehtikuva / Markku Ulander

Lauha sää jatkuu koko maassa. Lauantaina pohjoisen yli menee sateita.

"Etenkin Keski-Lapissa on tulossa illalla jonkin verran lisää lunta, mutta eteläosissa sade menee myös vedeksi. Ainoastaan Pohjois-Lappi pysyy pakkasen puolella", kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman.

Etelä- ja Keski-Suomen länsiosissa lämpötila voi lauantaina nousta auringon paistaessa jopa yli 10 asteen.

"Siinä on kyllä sumupilveä tosi paljon, ihan rantaviivalla on mahdollisesti rakoilua todennäköisimmin iltapäivällä."

Sunnuntai on poutaisempi päivä myös pohjoisessa.

"Melkein koko maa on kuitenkin sumupilvessä ja tihkusateita voi tulla varsinkin maan keskivaiheilla."

Säässä ei ole näkyvissä kovin merkittävää viilenemistä myöskään marraskuun alkaessa.

"Kaikista lämpimimmät ilmamassat, joita vielä tiistaille asti on, ovat kyllä sitten väistymässä, ja ilmamassat menevät tavanomaisimmiksi vuodenaikaan nähden. Se tarkoittaa, että näitä 10 asteen lämpötiloja ei kovin herkästi enää tule", Nyman kertoo.

Ainakaan etelään ei silti ole vielä näkyvissä talvisia pakkasia yksittäisiä öitä lukuun ottamatta.

Pohjoisin Lappi, joka toistaiseksi on pysynyt talvisena, joutuu sekin ainakin hetkeksi hyvästelemään pakkassään.

"Näyttää siltä, että viimeistään tiistaina pohjoisin Lappikin menee ihan selvästi plussan puolelle, ja se paksu lumihanki mikä siellä on, tulee kyllä painumaan kasaan."

Pilvet ovat peittämässä ensi yöksi ennakoidun revontulinäytöksen liki koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä on suuri todennäköisyys revontulille, kun torstainen koronan massapurkaus Auringosta saapuu maapallolle.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pilvisyys on kuitenkin ensi yönä varsin runsasta. Pientä toivoa pilvipeitteen rakoilusta on etelärannikolla ja Pohjanmaalla.

"Mutta kyllä se vähän huonolta näyttää, vähän on arvaamista sen suhteen, missä voisi rakoilla", toteaa päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Jos revontulet jäävät nyt bongaamatta, Mustala lohduttelee, että uusia mahdollisuuksia tulee kyllä.

"Maaliskuussa niitä usein on, ja silloin on yleensä vähän selkeämpää. Se on yleensä sellaista aikaa, jolloin komeita revontulia näkyy myös etelässä."