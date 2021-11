Åbo Akademi irtisanoi rehtorinsa Moira von Wrightin – "Yhteisön luottamus hyvin laajalti mennyt"

"Meillä on eri näkemyksiä johtamistavoista", kertoo ruotsinkielisen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

Åbo Akademi on irtisanonut rehtorinsa Moira von Wrightin. Yliopiston hallituksen mukaan syynä työsopimuksen irtisanomiseen on syntynyt luottamuskriisi sekä hallituksen ja rehtorin eriävä näkemys johtajuudesta yliopistossa.

Rehtorin tehtäviä hoitaa toistaiseksi vararehtori Mikael Lindfelt. Åbo Akademi aikoo aloittaa lähiaikoina uuden rehtorin rekrytoinnin.

"Tässä on ollut aika pitkällinen prosessi. Yhteisön ja rehtorin välillä on ollut eräänlainen luottamuskriisi aika pitkään", kertoo hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson STT:lle.

Professori von Wright aloitti Åbo Akademin rehtorina vuonna 2019. Tuolloin hänen valintaansa perusteltiin muun muassa von Wrightin yhteistyökyvyllä, visionäärisellä ajattelulla, professorin pätevyydellä sekä hyvällä johtamistaidolla. Rehtorin toimikauden oli tarkoitus kestää vuoteen 2024.

Wilhelmssonin mukaan von Wrightin suhteen on ollut luottamuspulaa yliopistolla "merkittävän osan" hänen toimikaudestaan. Hallituksen suuntaan yhteistyö sen sijaan on toiminut hyvin.

"Hänellä on ollut paljon hyviä kehityssuunnitelmia, mutta yhteisön luottamus on hyvin laajalti mennyt. Meillä on eri näkemyksiä johtamistavoista."

Hallitus korosti, että von Wrightin aikana alkanut kehitystyö on tarpeen ja tulee jatkumaan.

Hallitus päätti asiasta kokouksessaan maanantaina. Wilhelmssonin mukaan päätös oli lähes yksimielinen, yksi jäsenistä äänesti tyhjää.

"Pitkään istuttiin ja pohdittiin, koska eihän tämä mikään helppo ratkaisu ole, hyvin ikävä ratkaisu. Pohdittiin niin kuin aikaisemmissakin kokouksissa, että olisiko muita vaihtoehtoja tarjolla."

Von Wrightin kanssa oli keskusteltu tilanteesta matkan varrella useaan otteeseen.

Åbo Akademi on ruotsinkielinen yliopisto, joka toimii pääosin Turussa. Yliopistolla on toimintaa myös Vaasassa.

Von Wright oli yliopiston ensimmäinen naispuolinen rehtori.