Talentia epäilee palkkakartellia myös ainakin Pohjois-Savossa

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo, että Itä-Uudenmaan ja Pohjois-Savon epäillyt kartellit saattavat olla vain jäävuoren huippu. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Talentia epäilee palkkakartellia myös Pohjois-Savossa. Ammattijärjestö ilmoitti tiistaina, että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan (KT) palkannostokielto on hyväksytty Pohjois-Savossa.

Muutama päivä sitten Hufvudstadsbladet uutisoi, että Itä-Uudenmaan kunnat ovat sopineet keskenään, että ne eivät kilpaile sosiaalityöntekijöiden palkoilla. Talentia ilmoitti tuolloin epäilevänsä mahdollista palkkakartellia Itä-Uudellamaalla.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian mukaan sopimisen taustalla on työntekijöiden siirtyminen lähitulevaisuudessa hyvinvointialueiden palvelukseen kuntien sijasta.

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio arvioi tiistaina tiedotteessa, että Itä-Uudenmaan ja Pohjois-Savon epäillyt kartellit saattavat olla vain jäävuoren huippu. Hänen mukaansa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan suositus asiassa on oletettavasti lähtenyt kaikille 21 hyvinvointialueelle.

KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kiisti tiistaina STT:lle, että heiltä olisi lähtenyt minkäänlaista kartellisuositusta.

"KT on sen sijaan varoitellut nykyisiä työnantajia siitä, että ne eivät lähtisi korottamaan viime metreillä kaikkien palkkoja sadoilla euroilla, kun kunta ei enää itse joudu maksumieheksi. Jos kunta näin tekee, se voi joutua korvausvelvolliseksi (palkat vastedes maksavalle) hyvinvointialueelle. Tällaisesta saatiin kokemusta aikoinaan esimerkiksi sote-kuntayhtymiä perustettaessa", Nybondas-Kangas kertoi.

Muutosjohtaja Janne Niemeläisellä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta on Nybondas-Kankaan kanssa sama käsitys siitä, mistä nyt on kyse. Hänen mukaansa "on ollut kokemusta" siitä, että jos maksajataho on muuttumassa, saattavat kukkaronnyörit joskus hiukan löystyä väärällä tavalla viime hetkellä.

"Mutta tehtäväkohtaisia palkkoja saa edelleen korottaa, jos työn vaativuudessa tapahtuu olennainen muutos ylöspäin. Sen sijaan ilman perustetta tulevia tehtäväkohtaisten palkkojen nostoa emme nyt suosita, kun palkat on pian joka tapauksessa harmonisoitava."

Talentiasta kerrottiin STT:lle tiistaina, että KT, Talentia ja sen kattojärjestö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ovat sopineet aloittavansa keskustelut Talentian kartelliepäilyistä.

Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen sanoi sunnuntaina, että Itä-Uudenmaan sote-johtajat ovat keskustelleet yleisellä tasolla hyvinvointialueen valmistelusta ja henkilöstöasioista.

Asetelmaa kommentoi tuolloin STT:lle myös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen erityisasiantuntija Irja Suhonen. Hänen mukaansa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat on ohjeistanut valtakunnallisesti, että kuntien on myötävaikutettava siihen, ettei palkkatasojen vaihtelu hyvinvointialueen sisällä suurene entisestään uudistuksen alla.