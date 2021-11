Accenture työllistää sata uutta osaajaa Jyväskylässä – "Monet arvostavat jopa entistä enemmän sitä, että yritys sijaitsee lähellä asiakasta"

Accenture on kansainvälisesti erittäin kattavasti verkottunut yritys, jolla on yhteensä noin 570 000 työntekijää peräti 120 maassa.

Petteri Kivimäki

Accenturen toimialajohtaja Marko Rauhala kertoo uusien työntekijöiden rekrytoinnin olevan käynnissä Jyväskylässä. Rauhala kuvattiin Jyväskylän kävelykadulla alkusyksystä.

Kansainvälinen konsultoinnin ja tietotekniikan palveluyritys Accenture on tänä syksynä laajentanut toimintaansa Jyväskylään.

Keski-Suomen maakuntakeskukseen syntyy uuden toimipisteen perustamisen myötä sata uutta työpaikkaa, joihin paraikaa rekrytoidaan osaajia.

”Jyväskylän seudulta löytyy osaamista. Se on pääsyy siihen, miksi aloitamme nyt toimintamme täällä. Kaikista Suomen alueista täällä valmistuu toiseksi eniten meidän alan osaajia, eli tietotekniikan asiantuntijoita, ohjelmoijia ja tietoturva-asiantuntijoita. Täytämme näitä uusia työpaikkoja tasaisesti syksyn edetessä”, Accenturen toimialajohtaja Marko Rauhala toteaa.

Toinen merkittävä seikka liittyy tutkimuksiin, jotka osoittavat huomattavan määrän Jyväskylässä valmistuneista haluavan jäädä töihin alueelle.

”85 prosenttia täältä valmistuneista haluaisi jäädä paikkakunnalle, mutta vain 50 prosenttia jää. Tässä kohdin on selkeä aukko paikattavana”, Rauhala kommentoi.

Kolmas huomionarvoinen tekijä sijoittumispäätöksessä on Accenturen halu olla lähellä asiakasta.

”Tällä alueella on usean eri sektorin, sekä yksityisen että julkisen, merkittävää asiakaskuntaa. Vaikka maailma on virtualisoitunut, niin monet arvostavat jopa entistä enemmän sitä, että yritys sijaitsee lähellä asiakasta”, toimialajohtaja summaa.

Sadasta täytettävästä työpaikasta karkeasti ottaen puolet on ohjelmistokehittäjiä. Lisäksi rekrytoidaan 25 henkeä tietoturvapuolelle sekä 25 konsultointiin.

Accenture on globaali konsultoinnin ja tietotekniikan palveluyritys.

”Teemme sekä konsultointi- ja strategiapalveluita että teknologiapalveluita. Lisäksi tarjoamme asiakkaalle ostettavina palveluna esimerkiksi henkilöstöhallinnon tai markkinoinnin kokonaisuuksia”, Rauhala kertoo.

”Digitaalisissa palveluissa kilpaillaan nykyään helppokäyttöisyydellä. Asiakas voitetaan usein puolelleen myönteisellä asiakaskokemuksella.”

Accenture pyörittää esimerkiksi isojen hotelliketjujen digitaalisia alustoja.

”Huolehdimme digitaalisesta pohjaratkaisusta sekä myös tuotteiden markkinoinnista. Asiakkainamme on myös esimerkiksi suuria automerkkejä.”

Accenture on kansainvälisesti erittäin kattavasti verkottunut yritys, jolla on yhteensä noin 570 000 työntekijää peräti 120 maassa. Työpaikoista 1 100 on Suomessa.

”Kansainvälisyys on erittäin luonteva ja olennainen osa toimintaamme. Usein parasta osaamista johonkin uuteen haasteeseen ei ole saatavilla omasta toimipaikasta tai välttämättä omasta maastakaan. Silloin voimme kääntyä kansainvälisen yhteisömme puoleen”, Rauhala toteaa.

”Tänne töihin tulo saattaa avata myös ovia suoraan kansainvälisiin projekteihin ulkomaille”, toimialajohtaja vinkkaa.

Accenturella on eniten työntekijöitä Intiassa, 150 000. Yhdysvalloissa ja Filippiineillä työntekijöitä on kumpaisessakin 50 000.

”Riikaan Latviaan ja Vilnaan Liettuaan on viime vuosina rakentunut suuret teknologiapuolen osaamisen keskittymät, joissa meillä on eurooppalaisittain paljon työntekijöitä. Accenturen pääkonttori sijaitsee virallisesti Irlannissa Dublinissa”, Rauhala sanoo.