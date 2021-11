Suomessa 810 uutta koronatartuntaa ja yhdeksän kuolemaa

Tartuntamäärä on kasvanut selvästi kahden viime viikon aikana verrattuna edeltäneisiin kahteen viikkoon.

LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Koronaan liittyvistä syistä on kuollut Suomessa kaikkiaan 1 209 ihmistä.

Suomessa on todettu vuorokaudessa yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asiasta ilmoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koronaan liittyvistä syistä on kuollut Suomessa nyt kaikkiaan 1 209 ihmistä koko pandemian aikana.

Uusia koronaviruksen tartuntoja raportoitiin THL:n mukaan vuorokaudessa 810. Tartuntamäärä on kasvanut selvästi kahden viime viikon aikana verrattuna edeltäneisiin kahteen viikkoon. Viimeisten 14 päivän aikana Suomessa on todettu liki 9 200 koronatartuntaa, mikä on lähes 1 800 enemmän kuin edeltäneellä kahden viikon jaksolla.

THL tiedottaa tänään myös rokotuskattavuuden edistymisestä.