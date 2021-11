Poliisi epäilee: Huolimattomuus syynä Kalajoen jättimäiseen metsäpaloon heinäkuussa

Visa Vilkuna

Kaikkiaan lähes 230 hehtaaria metsää tuhoutui heinäkuussa Kalajoella syttyneessä metsäpalossa.

Kalajoen Raution 26. heinäkuuta 2021 metsäpalon epäillään saaneen alkunsa huolimattomuudesta, kertoo Poliisi.fi-sivusto.

Esitutkinta yleisvaaran tuottamuksesta on valmistunut ja asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaa varten. Epäiltyjä on yksi ja hän on kiistänyt osallisuutensa asiaan.

Paloalueen koko oli 227 hehtaaria, josta pääosa oli Kalajoen seurakunnan omistamaa. Palon syttymispaikka oli Mutkalammin tuulipuiston työmaa, Susinevan suoalue.

Poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää.