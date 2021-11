Ansiotulokärjessä peliyhtiö Supercellin Paananen ja Kodisoja

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan eniten verotettua ansiotuloa sai viime vuonna Ilkka Paananen. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan eniten verotettua ansiotuloa sai viime vuonna peliyhtiö Supercellin Ilkka Paananen 14,2 miljoonaa euroa. Toisena oli saman yhtiön Mikko Kodisoja, joka sai verotettua ansiotuloa 12,3 miljoonaa euroa.

Verottaja toimittaa tänäkin vuonna viestimille listoja veronmaksajista, jotka ovat saaneet vähintään 100 000 euroa verotettavaa tuloa. Niiden pohjalta tulokärkeä on vaikea hahmottaa, sillä listoilta on poistettu verotietojensa luovuttamista vastustaneiden henkilöiden nimiä. Medialle suoraan luovutetuista verotiedoista puuttuu yli 2 300 hyvätuloisen tiedot. Tänä vuonna medialle on kuitenkin toimitettu nimilista, jonka perusteella toimittajat voivat etsiä tietoja nimi nimeltä.

Tuloista kerrotaan ensimmäisenä ansiotulot, toisena pääomatulot ja tulot yhteensä.

Lista päivittyy päivän mittaan.

1. Kodisoja Mikko Juhani 12279823.72 € 81220096.12 € 93499919.84 €

2. Paananen Ilkka Matias 14179177.21 € 72528630.84 € 86707808.05 €

3. Herlin Heikki Juho Kustaa 66151.49 € 28239475.00 € 28305626.49 €

4. Kettunen Joni Olli Antero 58614.78 € 27845716.83 € 27904331.61 €

5. Thuneberg Mikael Veikko 97575.64 € 24633278.24 € 24730853.88 €

6. Ovaska Kristo Ilari Ramunda 141570.55 € 23218694.45 € 23360265.00 €

7. Riekki Tuomo Markus 111084.97 € 23178853.38 € 23289938.35 €

8. Derome John Nicholas 2679259.85 € 14403589.92 € 17082849.77 €

9. Häll Matti Kalervo 24198.87 € 15710137.86 € 15734336.73 €

10. Tommila Juha Johannes 111609.10 € 14531084.28 € 14642693.38 €

11. Nieminen Otto Aleksis 259047.92 € 12746266.69 € 13005314.61 €

12. Halttunen Markus Juha Petteri 258628.13 € 12608602.20 € 12867230.33 €

13. Herlin Niklas Kustaa Harald 0.00 € 12440236.80 € 12440236.80 €

14. Forsten Visa Tapio 3984483.13 € 7666598.28 € 11651081.41 €

15. Vallisto Tommi Taneli 135746.95 € 11396592.03 € 11532338.98 €

16. Soininen Timo Juhani 524089.40 € 10960765.76 € 11484855.16 €

17. Snellman Janne Olavi 11377323.75 € 38124.63 € 11415448.38 €

18. Kyöstilä Karl Heikki 75561.48 € 11111161.06 € 11186722.54 €

19. Juopperi Ilkka-Kristian 109510.22 € 10800837.21 € 10910347.43 €

20. Pekkarinen Timo Jaakko 350780.55 € 10539174.18 € 10889954.73 €