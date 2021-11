Koronan vuoksi sairaalahoidossa 260 ja teho-osastolla 31 – tenkisen vian vuoksi tartuntaluvut eivät tänään päivity

Sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevine määrä on kasvanut hieman keskiviikosta, jolloin luvuista viimeksi tiedotettiin.

Jos koronatilanteen vuoksi asetettaisiin uusia rajoituksia tapahtumille, rajoituksista voisi vapautua koronapassin käytöllä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Koronaviruksen vuoksi tänään sairaalahoidossa on 260 ihmistä, joista 31 on tehohoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kasvanut sairaalahoidossa kahdeksalla ja tehohoidossa kolmella keskiviikosta, jolloin koronasairaanhoidon määristä viimeksi kerrottiin.

THL kertoi Twitterissä, että teknisestä viasta johtuen uusien koronatartuntojen määrä ei päivity tänään koronakartalle. THL pyrkii kertomaan tartuntamäärän some-kanavillaan myöhemmin tänään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) harkitsee uusia kohdennettuja kokoontumisrajoituksia Uudellemaalle. Epidemiatilanteen huononemisen vuoksi Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä on esittänyt, että avi rajoittaisi osallistujamääriä sisätiloissa tapahtuvissa yhteislaulutilaisuuksissa sekä tapahtumissa, joissa on seisomakatsomo.

Jos uusia rajoituksia tapahtumille asetettaisiin, rajoituksista voisi vapautua koronapassin käytöllä.

Avi kertoo tiedottavansa mahdollisista päätöksistä todennäköisesti ensi viikolla.