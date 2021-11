STM ohjeistaa jälleen alueita – käyttöön uudet kriteerit koronarajoituksille

STM on antanut alueille jälleen koronaepidemian torjumiseen liittyvän ohjauskirjeen. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Maanantaina tulee voimaan hallituksen uusittu hybridistrategia nyt, kun 80 prosentin rokotuskattavuus on saavutettu. Hallitus päättää tuolloin muun muassa siitä, miten ravintoloiden rajoituksia jatketaan.

Uudessa strategiassa luovutaan alueiden jaottelusta perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen mukaan. Tilalle tulee nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat kriteerit. Niitä sovelletaan pahimmilla epidemia-alueilla, joita kutsutaan leviämisalueiksi.

Alueiden on viikonlopun aikana selvitettävä oma tilanteensa uusien kriteerien pohjalta muun muassa ravintolarajoitusten takia. Ministeriö pyytää ohjauskirjeessä alueita ilmoittamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:lle maanantaihin aamupäivään mennessä, täyttävätkö ne epidemian leviämisalueiden tunnusmerkit.

Leviämisalueelle ominaisia tunnusmerkkejä on esimerkiksi se, että alueellisessa rokotuskattavuudessa on puutteita tai sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän toimintakyky heikkenee. Tunnusmerkkinä on myös, että tartuntoja on kahden viikon aikana sataatuhatta asukasta kohden koko väestössä enemmän kuin sata tai rokottamattomien keskuudessa enemmän kuin kaksisataa.

Tunnusmerkkejä voidaan käyttää suuntaa antavana apuna toimien tarpeen arvioinnissa.

THL julkaisee epidemian leviämisalueiden tunnusmerkit täyttävien alueiden tiedot verkkosivuillaan maanantaista alkaen.

STM suosittelee, että rajoitustoimia käytetään merkittävissä paikallisissa tautirypästilanteissa ja varsinaisia hallintopäätöksin asetettavia rajoitustoimia tehdään, jos se on välttämätöntä.

"Toimet ovat lyhytkestoisia, ja ne kohdennetaan ja painotetaan riskiperusteisesti, kirjeessä todetaan."

Ohjauskirjeessä muistutetaan, että jos välttämättömiä rajoituksia on otettu käyttöön, on toimijoilla edelleen mahdollisuus välttää ne edellyttämällä koronapassia. Koronapassin käytöllä voidaan siis mahdollistaa toiminnan jatkaminen rajoituksista huolimatta.