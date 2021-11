Tänään vietetään isänpäivää. Isänpäivä on ollut liputuspäivä vuodesta 2019 saakka.

Isiä juhlitaan muuallakin kuin Suomessa, mutta isänpäivän ajankohta vaihtelee eri maissa. Suomessa isänpäivää vietetään marraskuun toisena sunnuntaina.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa biologista- tai adoptioisää. Yhdellä isällä on keskimäärin 2,26 lasta. 15−85-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 57 prosentilla, on lapsia.