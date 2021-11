Koronataudin vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä kasvanut – koronatartuntoja yli 10  000 kahden edellisen viikon aikana

Tehohoidossa on 36 henkilöä.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä runsaat 10 600 koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / Roni Lehti

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 293 ihmistä, joista 36 on tehohoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kasvanut sairaalahoidossa 33:lla ja tehohoidossa 5:llä perjantaista, jolloin koronasairaanhoidon määristä viimeksi raportoitiin.

Suomessa on raportoitu 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 230.

THL raportoi tänään vajaasta 3 200 uudesta koronavirustartunnasta. Tartuntamäärä on normaalia suurempi, sillä perjantaina THL ei raportoinut päivittäisiä koronatartuntamääriä teknisen vian vuoksi, eikä lukuja julkaista viikonlopun aikana.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä runsaat 10 600 tartuntaa, mikä on lähes 3 000 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 191 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Edeltävällä kahdella viikolla vastaava luku oli 138.

Suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on lähes 311 ja Pohjois-Pohjanmaan 296.

Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.