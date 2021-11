Suomessa todettu 937 uutta koronatartuntaa

Uusia koronakuolemia on raportoitu Suomessa kolme. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa on todettu 937 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 10 900 tartuntaa, mikä on yli 3 100 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 233.

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 196 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Edeltävällä kahdella viikolla vastaava luku oli 139.

Suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on lähes 314 ja Pohjois-Pohjanmaan 299. Kolmanneksi suurin ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 264.

Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.