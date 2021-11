Rokottamattomilla 33-kertainen riski joutua tehohoitoon – "Negatiivisella testituloksella hankittu koronapassi ei suojaa itseä miltään"

Rokottamattomia on yhä 670 000, ja riski saada tartunta on nyt koko epidemian ajan korkein.

Johannes Tervo

Terveysviranomaisia huolestuttaa rokotustahdin hidastuminen, sillä rokottamattomien sairastumisriski on moninkertainen rokotettuihin verrattuna.

Suomen koronavirustilanne on huonontunut, ja viranomaiset vetoavat nyt tiukasti rokotusten ottamiseksi.

Tautitapaukset ovat nousussa etenkin rokottamattomilla aikuisilla. Rokottamattomia on enää 14 prosenttia väestöstä, mutta heidän osuutensa sairaalahoidossa olevista on 70 prosenttia.

Rokottamattomien riski saada tartunta on 2,9-kertainen yhden rokotteen saaneisiin ja 6,1-kertainen kaksi rokotetta saaneisiin verrattuna. Rokottamattomien riski joutua sairaalahoitoon on 19-kertainen ja tehohoitoon 33-kertainen kahdesti rokotettuihin verrattuna.

Suomessa on keskiviikon jälkeen todettu 1 259 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kyseessä on päiväkohtainen ennätysmäärä koko pandemian aikana. Sairaalahoidossa on 299 ihmistä, tehohoidossa 38 ja uusia kuolemantapauksia kymmenen.

Tartuntoja todettiin viime viikolla 5 900 eli 700 enemmän kuin edellisellä viikolla. Tehohoitoon joutui 31, kun edellisellä viikolla heitä oli 20. Lähiviikot näyttävät, onko kyse nousutrendistä.

"Riski saada tartunta on nyt korkein koko epidemian aikana. On turha ottaa riskiä, kun rokotteita on tarjolla", Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen projektipäällikkö Anna Katz vetosi torstaina.

Rokotuspakkoa ei ole valmisteilla.



Nyt ostetaan aikaa, ennen kuin koronalta saadaan rokotusten avulla taitettua kärki.

"Kaikista tärkeintä olisi ottaa ensimmäinen ja sitten toinen rokoteannos. Rokotusvauhti on hidastunut todella paljon", johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Suomessa 12 vuotta täyttäneistä 86,2 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen ja 80,6 prosenttia vähintään kaksi rokoteannosta. Rokottamatonta yli 12-vuotiaita on yhä 670 000.

"Jätevesiseuranta näyttää, että virusta on väestössä todella paljon. Kun yhteiskunta on nyt auki ja jos siellä liikkuu suojaamattomana, tartuntariski on huomattavan suuri", sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi.

Eniten tartuntoja saadaan perheenjäseniltä ja tuttujen ihmisten tapaamisista. Tartuntariskiä voi kuitenkin pienentää välttämällä liikkumista isoissa tuntemattomien joukoissa. Pikkujouluihin lähtemistä rokottamattomana kannattaa miettiä kahdesti, viranomaiset huomauttavat.

"Omassa tutussa porukassa juhliminen on turvallisinta. Jos koronapassin hankkii negatiivisella testituloksella, passi ei suojaa itseä miltään", Voipio-Pulkki sanoi.



Rokotussuoja näkyy siinä, että vaikka tartuntojen määrä on kasvanut, tehohoidossa on suhteellisesti vähemmän potilaita. Koronapotilaiden tehohoitojaksot ovat kuitenkin hyvin pitkiä verrattuna esimerkiksi leikkauksista toipumiseen.

Sairaalalaitos selviää, ja tarvittaessa tehdään potilassiirtoja, viranomaiset sanovat.

Sairaalahoidossa on myös kaksi rokoteannosta saaneita, mutta he ovat pääasiassa iäkkäitä tai perussairauksista kärsiviä. Heitä rokotetaan parhaillaan kolmannella rokotteella, joten myös sairaalaan joutuvien osuus vähenee.

Kolmas annos auttaa myös siihen, että toisen annoksen teho hiipuu vähitellen. Katz muistuttaa, että sen teho terveillä ja nuorilla on kuitenkin erittäin hyvä vakavaa tautia vastaan.

Viranomaisilla ei ole tietoa siitä, mikä olisi paras rokotusväli toisen ja kolmannen annoksen välillä.



Suomessa 12 sairaanhoitopiiriä on määritellyt itsensä leviämisalueeksi muun muassa tautitapausten ja viruksen määrän sekä rokotuskattavuuden suhteen. Nämä ovat Etelä-Pohjanmaa, Helsinki ja Uusimaa (HUS), Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Länsi-Pohja, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Vaasa ja Varsinais-Suomi.

Voipio-Pulkin mukaan tilanne näyttää itäisessä ja pohjoisessa Suomessa helpommalta kuin etelässä ja lännessä.

Myös Euroopan tilanne on monin paikoin heikentynyt viimeisten viikkojen aikana. Huonoon suuntaan ovat kääntyneet esimerkiksi itäinen Eurooppa sekä Tanska ja Belgia. Myös Virossa ja Latviassa tilanne heikkenee.

Suomi kulkee rokotuksissa samaa tahtia Ruotsin ja Norjan kanssa. Tanska ja Islanti etenevät hiukan ripeämmin.

Koko maailmassa lähes kahdeksan miljardia ihmistä on saanut rokotteen, mutta köyhemmissä maissa vasta viisi prosenttia ensimmäisen annoksen.