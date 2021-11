Suomesta päätynyt nettivoroille tänä vuonna ainakin 35 miljoonaa euroa, todennäköisesti paljon enemmän

Poliisille on jätetty tänä vuonna jo yli 2 200 ilmoitusta nettihuijauksista. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Nettihuijaukset ja niiden kautta menetettyjen varojen määrä nousevat Suomessa nopeasti. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä tilastoitujen huijausten varojen menetys oli yli 35 miljoonaa euroa, ilmoittaa Finanssiala.

Poliisille on samassa ajassa jätetty yli 2 200 ilmoitusta huijauksista. Lisäksi Suomessa on Finanssialan mukaan tehty paljon huijauksia, joiden määrästä ja taloudellisista menetyksistä ei ole tarkkaa tietoa.

Nettihuijauksia pyritään nyt estämään Varo, varmista ja varoita - kampanjalla, joka neuvoo suojautumiskeinoja. Hankkeen takana ovat muiden muassa finanssialan toimijat, poliisi ja Kyberturvallisuuskeskus.

Kampanja korostaa, että huijaustilanteissa nopeus on valttia. Jos kuluttaja huomaa joutuneensa nettihuijauksen uhriksi, kannattaa ottaa heti yhteys omaan pankkiin ja sen jälkeen poliisiin. Pankkien ja viranomaisten toimin on tänä vuonna pystytty estämään tai palauttamaan noin 20 miljoonaa euroa rikollisille siirtymässä ollutta rahaa.

Huijauksiin voi törmätä useimmiten sähköpostissa, sosiaalisessa mediassa tai hakukoneissa. Rikolliset ottavat yhteyttä uhreihin myös tekstiviesteillä, puhelinsoitoilla ja Whatsapp-viesteillä.

Kampanja kehottaa varomaan tekstiviestissä tai sähköpostiviestissä tulevia linkkejä, IT-tuen nimissä tulevia odottamattomia puheluita sekä pankin, poliisin tai muun viranomaisen nimissä tulevia odottamattomia puheluita. Samoin kannattaa varoa hakukoneen ehdottamia linkkejä pankkien tai viranomaisten sivuille sekä nettisivuilta ponnahtavia yllätysvoittoja tai arvontoja.

Varmistaa kannattaa puolestaan, keneltä viesti tai puhelu tuli. Oliko puhelu varmasti taholta, jonka nimissä soittaja esittäytyi? Pankit ja viranomaiset soittavat erittäin harvoin odottamatta.

On syytä myös varmistaa se, että kirjautuu verkkopankkiin tai viranomaisen palveluun aina oikean verkkosivun kautta. Varmin tapa päästä oikealle sivulle on kirjoittaa verkkoselaimen osoitekenttään yrityksen tai viranomaisen suora osoite. Osoitteen voi tallentaa kirjanmerkiksi. Voi myös käyttää pankin tai viranomaisen tarjoamaa sovellusta.

Pankkia on syytä varoittaa, jos on menettänyt rahaa tai huomaa antaneensa henkilökohtaisia tietoja huijareille. Pankkiin tulee olla heti yhteydessä ja kertoa mitä on tapahtunut, jotta pankki voi yrittää estää tunnusten väärinkäytön.

On niin ikään hyvä varoittaa sitä yritystä tai viranomaista, jonka nimissä huijari on esiintynyt.

Varoittaa kannattaa lisäksi läheisiään, jotta he osaavat varoa huijauksia, sekä muita tekemällä rikosilmoitus poliisille.