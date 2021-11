THL: Raportoitujen koronatapausten määrä ylitti jälleen tuhannen

Suomessa on raportoitu pandemian aikana kaikkiaan hieman alle 175000 koronatartuntaa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tänään on raportoitu 1 191 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 11 800 koronatartuntaa, mikä on noin 3 400 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on nyt 277 koronapotilasta, joista 41 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on 22 koronapotilasta vähemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on puolestaan kolme enemmän keskiviikkoon verrattuna.

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.