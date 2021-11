Rokottamattomien kuolemanvaara jopa viisinkertaistunut joissakin ikäryhmissä – harkinnassa myös uusia rajoituksia

Sanne Katainen

Terveysviranomaiset korostavat, että rokotuskattavuuden kasvattaminen on ensisijainen ja tärkein keino ulos pandemiasta.

Koronaviruksen ilmaantuvuus rokottamattomissa on kolminkertaista kevääseen verrattuna. Myös rokottamattomien sairaalahoitoa vaativat koronavirustartunnat ovat kasvaneet kaikissa yli 30-vuotiaiden ikäryhmissä kolmin–nelinkertaisiksi kevääseen verrattuna.

Viruksen ilmaantuvuus rokottamattomissa ihmisissä on myös ollut kesäkuusta lähtien jyrkässä nousussa, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viikoittaisessa koronaviruskatsauksessa.

"50–69-vuotiaiden ikäryhmässä kevääseen verrattuna tehohoitoa vaativien tartuntojen ilmaantuvuus on noussut 4,5-kertaiseksi. Tartuntoja on paljon ja infektiopaine on kova. Tämä on suurin sairaalahoitoa vaativa ikäryhmä", THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo.

Kuolemaan johtavia koronatartuntoja esiintyy eniten 70 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä. Kevääseen verrattuna yli 70-vuotiaiden rokottamattomien riski kuolla virukseen on viisinkertaistunut. Koronaan on tähän mennessä kuollut Suomessa yli 1 200 ihmistä.

Kontion mukaan koronaviruksen ilmaantuvuus on kasvanut myös kahdesti rokotettujen keskuudessa, mutta kasvu on hyvin pientä verrattuna rokottamattomiin. Yli 12-vuotiaiden rokotettujen osuus on kaikissa sairaanhoitopiireissä yli 80 prosenttia.

Yli 12-vuotiaita rokottamattomia on Suomessa tällä hetkellä noin 661 000.



THL:n projektipäällikön Anna Katzin mukaan viruksen ilmaantuvuuden nousu näkyy myös lisääntyneenä testaamisena. Positiivisten koronatestien osuus on noussut kuuteen prosenttiin.

Viikolla 46 Suomessa todettiin lähes 7 200 virustapausta, mikä on noin 1 200 enemmän kuin edellisellä viikolla. Tapausmäärät ovat kasvaneet noin 800–900 tartunnan viikkovauhdilla.

STM:n johtavan asiantuntijan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan tartuntamäärät ovat samaa luokkaa rokottamattomissa ja täysin rokotetuissa.

"Mutta vaikka rokotettujen ja rokottamattomien tartuntamäärät ovat samaa suuruusluokkaa, niin nämä tulevat aivan eri suuruisesta väestömäärästä."

Vaikka rokotteet antavat suojan vakavaa tautimuotoa vastaan, ne eivät täysin estä koronatartuntoja. Viruksen levitessä väestössä myös kahdesti rokotettuja päätyy tehohoitoon.

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) kanta on ollut estää viruksen leviämistä muuten kuin rokotuksien avulla. Tartuntojen estämisessä esimerkiksi maskin käyttö, turvavälien pitäminen ja kokoontumisrajoitukset ovat rokotteita tehokkaampi keino.

Tartuntojen lisääntyminen on lisännyt myös tehohoidon tarvetta. Tilanne on vaikein Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä lähes kolmasosa tehohoidon vuodepaikoista on koronapotilailla. Myös Varsinais-Suomen kuormitus on Voipio-Pulkin mukaan vaikea.

Tehohoidon tarve on lisääntynyt muidenkin sairaanhoitopiirien alueella.

Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n tuoreen arvion mukaan rokotukset ovat edelleen ensisijainen ja tärkein keino koronapandemian pysäyttämisessä. Rokotteiden lisäksi myös kontaktien vähentäminen, hygieniasta huolehtiminen, testaus ja jäljitys on pidettävä koronana vastaisten keinojen valikoimassa.

Viranomaiset harkitsevat rajoitusten tiukennuksia. STM:n osastopäällikkö Satu Koskela kertoo, että esimerkiksi riskipotentiaalin arviointimallin päivitystä on harkittu.

"Siten voitaisiin ohjata alueita myös kohtalaisen riskin toiminnan rajoittamiseen."

Kohtalaisen riskin toimintaa olisivat esimerkiksi ulkoilmassa pidettävät joukkotapahtumat, leirit ja julkinen liikenne. Tällä hetkellä alueita on ohjeistettu rajoittamaan vain korkean riskin tapahtumia, kuten sisätiloissa pidettäviä joukkotapahtumia.