THL: Suomessa on raportoitu 1 344 uutta koronavirustartuntaa

Koko epidemian aikana Suomessa on vahvistettu kaikkiaan 180 878 koronatartuntaa. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Suomessa on tänään raportoitu 1 344 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 400 koronatartuntaa, mikä on 3 700 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

