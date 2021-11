Koronaepidemia jyllää Pohjois-Pohjanmaalla – THL: Suomessa on raportoitu 916 uutta koronavirustartuntaa

81,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi rokoteannosta.

Vesa Moilanen

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 15 000 koronatartuntaa, mikä on noin 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu tänään 916 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viikko sitten samana viikonpäivänä raportoitiin 1 088 uutta tartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 15 000 koronatartuntaa, mikä on noin 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

THL ei raportoinut tänään yhtäkään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Kaikkiaan koronaan liittyviä kuolemia on Suomessa todettu epidemian aikana 1 335. Enemmän kuin yhdeksän kuollutta kymmenestä on ollut yli 60-vuotiaita. Toisaalta tässä ikäryhmässä on todettu alle kymmenesosa kaikista Suomessa raportoiduista koronatartunnoista.

THL:n mukaan koronarokotteen toisen annoksen on Suomessa saanut 3,99 miljoonaa ihmistä eli 81,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vähintään yhden rokotteen on ottanut 4,24 miljoonaa ihmistä, mikä tarkoittaa 86,7:ää prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Rokotusluvut junnaavat pitkälti paikallaan. Toisen annoksen ottaneiden määrä on kasvanut eilisestä 160 ihmisellä. Ensimmäisen rokotteen ottaneiden määrä on puolestaan kasvanut 118:lla.

Viimeisimpien eli eilisten lukujen mukaan koronaviruksen vuoksi on Suomessa sairaalahoidossa 317 ihmistä. Heistä 51 on tehohoidossa. THL päivittää sairaanhoitoluvut seuraavan kerran huomenna.

Koronavirustartuntojen valtakunnallinen ilmaantuvuus viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta on 271 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on noussut eilisestä yhdellä. Tätä edeltäneiltä kahdelta viikolta ilmaantuvuusluku oli 199. Luvut ovat pyöristettyjä.

Eniten tartuntoja suhteessa väkilukuun on Pohjois-Pohjanmaan (550), Helsingin ja Uudenmaan (337) sekä Päijät-Hämeen (310) sairaanhoitopiireissä.

Vähiten koronatartuntoja väkilukuun suhteutettuna on puolestaan Kainuun (57), Etelä-Savon (83) ja Vaasan (85) sairaanhoitopiirien alueilla.

Yhteensä Suomessa on koko epidemian aikana todettu 186 538 koronavirustartuntaa.