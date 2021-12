Perussuomalaisten kansanedustajalle Mauri Peltokankaalle luettiin syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Haastehakemuksen mukaan Peltokangas on netissä asettanut yleisön saataville ja siten levittänyt yleisön keskuuteen viestejä, joissa panetellaan ja solvataan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Peltokangas on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja. LEHTIKUVA / TOMI HIRVINEN

Syyttäjä vaatii perussuomalaisten kansanedustajalle Mauri Peltokankaalle vähintään 40 päiväsakon rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Asiaa käsitellään tänään Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Peltokangas kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan Peltokangas on netissä asettanut yleisön saataville ja siten levittänyt yleisön keskuuteen viestejä, joissa panetellaan ja solvataan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Syyte koskee Peltokankaan Facebook-seinällään viime vuonna julkaisemia tekstejä. Syyttäjän mukaan kyseisiä kirjoituksia on pidettävä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita solvaavina ja panettelevina niiltä osin kuin niissä on mainittu "loisivat elintasosurffarit" ja kehotettu näitä poistumaan maasta sekä viitattu "vuohipaimeniin", millä on syyttäjän mukaan luotu mielikuva siitä, että turvapaikanhakijat olisivat ihmisryhmänä alempiarvoisia ja heidän kulttuurinsa olisi kauttaaltaan jälkeenjäänyt.

"Kirjoitukset ovat näiltä osin omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa kyseessä olevia ihmisryhmiä kohtaan eivätkä ne siten nauti sananvapauden suojaa", haastehakemuksessa todetaan.

Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa ennakkovastauksessa Peltokangas kertoo, että otti lausumassaan elintasosurffareista kantaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden olemiseen Suomessa ja katsoi tällaisten henkilöiden olevan "elintasosurffareita", jotka pitäisi poistaa maasta.

Peltokankaan mukaan kirjoitus oli vastaus sisäministerinä toimineen Maria Ohisalon (vihr.) lausumaan. Näin ollen Peltokangas katsoo puheen olleen "poliittista puhetta, jossa hän ottaa kantaa valtion maahanmuuttopolitiikkaan ja viranomaisten toimintaan".

"Kyse ei ole määrätystä henkilöryhmästä, joka erottuisi muista ihmisistä rodun, ihonvärin tai muun henkilöön liittyvän piirteen vuoksi, vaan ihmisryhmästä, joka riippumatta etnisyydestä, sukupuolesta tai uskonnosta hyväksikäyttää viranomaisten lepsuilua ja aiheuttaa kustannuksia veronmaksajille näin toimiessaan", Peltokankaan ennakkovastauksessa sanotaan.

Peltokangas viittaa vastauksessaan muun muassa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Juha Pylvään kohua nostattaneeseen puheeseen, josta poliisi ei aloittanut esitutkintaa. Seinäjoella keskustan kesäkokouksessa elokuun lopulla pitämässään puheessa Pylväs sanoi, että Suomeen tarvitaan omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta, mutta "sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse". Hän pahoitteli myöhemmin sanavalintaansa.

Poliisin mukaan kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistö ei täyttynyt tapauksessa.

"Tässä asiassa on erikoista, että täsmälleen samanlainen puhe arvioidaan juridisesti kovin eri tavalla", Peltokangas toteaa ennakkovastauksessaan.

Keski-Pohjanmaalta kotoisin oleva Peltokangas on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja. Hän toimii myös kansallismielisen Suomen Sisu -yhdistyksen Keski-Pohjanmaan piiripäällikkönä.