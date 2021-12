Video: Lumisella kelillä maastopyöräily kasvattaa suosiotaan – "Pääsee vähän haastamaan itseään ja näkemään hienoa luontoa"

Maastopyöräily kuuluu jokamiehenoikeuksiin, mutta retkeilijän on hyvä muistaa, että monissa paikoissa maastopyöräilyä on rajoitettu.

Moni etelän asuja vieraantuu koko hiihtohommasta, kun kotipuoleen ei tule lumia joko ollenkaan tai sitten hyvää hiihtokeliä riittää vain muutamaksi viikoksi.

Välineisiin satsaamiseen ei ole motivaatiota, ellei kykene matkustelemaan hiihtomaille.

Siinä lienee yksi syy siihen, että lumisellakin kelillä maastopyöräily kasvattaa suosiotaan kovasti. Maastossa mennään, vauhtia on niin paljon kuin haluaa, ja kausi on tasan ympärivuotinen.

Jahtikuksa-toimitus kävi polkuretkellä Saariselällä, ja fiilikset olivat korkealla. Niin oli reittikin, kirjaimellisesti.

Maastopyöräily kuuluu jokamiehenoikeuksiin, mutta retkeilijän on hyvä muistaa, että monissa paikoissa, kuten kansallispuistojen maisemissa, joissa poljetaan vain erikseen pyöräreiteiksi merkityillä väylillä, on maastopyöräilyä syystäkin rajoitettu. Metsähallitus on luonut puistoihin ja muihinkin maisemiin hyvän verkoston reittejä, joissa riittää kurvailtavaa vuosikausiksi. Ja tuleepa eteen mukavaa suunnistushaastettakin.

"Reitit eivät ole ihan selkeästi merkitty. Pitää tutkia karttaa ja silti on vähän hukassa. Kyllä täältä perille löydetään", vakuuttaa vantaalainen Marja Ahava.

Koska aivan niin kuin suksikin, pyörä voi kiihtyä hurjaan nopeuteen, on tilannenopeus syytä säätää rehellisesti oman taitotason mukaan. Pasi Koskela Kuusankoskelta on ensi kertaa läskipyörien päällä.

"Paksut renkaat, mutta helppo pyöräillä siitä huolimatta, ja sähkö tuo vähän apua siihen", Koskela miettii.

Kokeilemaan pääsee helposti. Fatbike irtoaa muutamalla kympillä vuorokaudeksi, eikä opastettu polkujotoskaan ryhmässä paljoa kustanna. Ja silloin saa ammattilaisen neuvoja.

"Toista kertaa on tällainen fatbike alla. Pääsee vähän haastamaan itseään ja näkemään hienoa luontoa", kommentoi Mikko Matikka Helsingistä.

Sähköllä avustettuna tai ilman, läskipyörä on mainio uusi tapa nautiskella kansallisomaisuudestamme tuntureista ja vähän kotoisemmastakin luonnosta. Jahtikuksa-toimitukselta tulee suuri suositus tälle hauskuudelle.