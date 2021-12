Omikronmuunnos voi tartuttaa, vaikka olisi jo saanut tartunnan muista muunnoksista, sanoo eteläafrikkalainen asiantuntija

Niklas Halle'n

Brittiviranomaisten mukaan lääke todettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi vähentämään sairaalahoidon ja kuoleman riskiä potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea koronaviruksen aiheuttama sairaus ja lisääntynyt riski sairastua vakavasti.

Muiden koronavirusmuunnosten aiheuttamat tartunnat eivät välttämättä suojaa omikronmuunnostartunnalta, kertoi Etelä-Afrikan tartuntatautien kansallisen tutkimuslaitoksen NICD:n asiantuntija Anne von Gottberg torstaina. Tämän hetken tietojen mukaan rokottautuminen kuitenkin suojaa vakavalta tautimuodolta.

Von Gottberg kertoi, että alustavissa tutkimuksissa on havaittu ihmisten saaneen tartuntoja uudelleen. Trendi on hänen mukaansa havaittavissa myös malleissa, jotka vertaavat tapausten määrää koko väestöön.

"Uskomme, että tapausten määrä kasvaa eksponentiaalisesti maan kaikilla alueilla. Uskomme kuitenkin myös, että rokotteet suojaavat vakavalta sairastumiselta", hän kertoi lehdistötilaisuudessa.

Uutta muunnosta on havaittu eri mantereilla noin kolmessakymmenessä maassa. Alun perin muunnoksesta raportoitiin eteläisessä Afrikassa, minkä vuoksi monet maat ilmoittivat matkustusrajoituksista alueelta tuleville. Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin kannustanut harkitsemaan rajoituksia uudelleen, sillä muunnoksen alkuperäinen lähde ole vielä selvillä.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) kertoi torstaina julkaisemassaan arviossa, että omikron voisi tulevien kuukausien aikana aiheuttaa yli puolet ja lopulta enemmistön EU:n ja Euroopan talousalueen koronavirustartunnoista. Tähän asti Euroopassa ilmi tulleet tartunnat ovat olleet oireettomia tai lieviä.

Viimeisimpänä omikronmuunnoshavainnoista ovat raportoineet Intia ja Yhdysvallat. Kummassakin maassa aiotaan myös kiristää matkustajille asetettuja vaatimuksia testaamisen suhteen.

Ruotsissa hallitus on kertonut harkitsevansa pian uusien koronarajoitusten käyttöön ottamista.

"Meillä on nyt Ruotsissa hyvä tilanne aiempaan verrattuna. Mutta näemme, että kehitystä on nyt hidastettava, jotta tartunnat eivät lähde nousemaan jyrkästi", sanoi osastopäällikkö Tegmark Wisell Ruotsin kansanterveysvirastosta.

Wisell kuitenkin korosti, että käyttöönotettavien rajoitusten on oltava oikeasuhteisia eikä liian tiukkoja.

Ruotsissa otettiin keskiviikkona käyttöön myös koronapassit. Todistusta otetuista rokotuksista vaaditaan nyt sisätiloissa järjestetyissä yli sadan ihmisen kokoontumisissa.

Brittiläiset lääkeviranomaiset hyväksyivät tänään Glaxo Smith Kline (GSK) -lääkeyrityksen uuden koronalääkkeen.

GSK:n Sotrovimab-koronalääke on tarkoitettu hoitamaan potilaita, joilla on suurin riski kehittää koronaviruksen aiheuttama vakava tautimuoto. Valmistajan mukaan lääke näyttäisi tehoavan myös uuteen omikronmuunnokseen.

Suoneen annettava lääke kiinnittyy virukseen ja estää sen pääsemistä soluihin. BBC:n mukaan tutkimuksissa kerta-annos vähensi sairaalahoidon ja kuoleman riskiä 79 prosentilla.

Brittiviranomaisten mukaan lääke todettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi vähentämään sairaalahoidon ja kuoleman riskiä potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea koronaviruksen aiheuttama sairaus ja lisääntynyt riski sairastua vakavasti.