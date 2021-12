THL suosittelee kolmansia koronarokotuksia kaikille 18 vuotta täyttäneille ja 5–11-vuotiaille riskiryhmäläisille

LEHTIKUVA/AFP

THL:n mukaan kolmas rokoteannos vähentää viruksen leviämistä ja parantaa suojaa vakavaa tautia vastaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että Suomessa tarjotaan kolmansia koronarokoteannoksia kaikille 18 vuotta täyttäneille. Suosituksen mukaan kolmas annos voitaisiin antaa 5–6 kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen.

Aiemmin muille kuin immuunipuutteisille kolmatta annosta on suositeltu kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. THL:n mukaan kolmas rokotus voitaisiin antaa jo hieman tätä aiemmin.

Voimakkaasti immuunipuutteisille ihmisille kolmatta annosta suositellaan aiempaan tapaan kaksi kuukautta toisen annoksen jälkeen.

THL:n mukaan kolmas rokoteannos vähentää viruksen leviämistä ja parantaa suojaa vakavaa tautia vastaan.

"Suosituksen perusteena on koronavirusinfektioiden määrän vähentäminen ja tartuntojen leviämisen estäminen. Kolmas rokoteannos vähentää viruksen kiertoa väestössä ja parantaa suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan”, ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä sanoo.

Suositus on linjassa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen marraskuussa antaman oman suosituksen kanssa. Sen mukaan Euroopan maiden tulisi harkita kolmannen rokoteannoksen antamista yli 18-vuotiaille puoli vuotta toisesta annoksesta.

THL suosittelee myös 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten rokottamisen aloittamista Suomessa koronavirusta vastaan. Lisäksi THL ehdottaa rokotuksia lapsille, joiden lähipiiriin kuuluu vakavasti immuunipuutteisia ihmisiä.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten rokotukset voitaisiin THL:n mukaan aloittaa, kun Suomeen saadaan lapsille tarkoitettuja koronarokotevalmisteita. Tuoreimman arvion mukaan rokotteita voidaan saada maahan joulukuun puolivälissä.

THL ei suosittele kaikkien 5–11-vuotiaiden rokottamista, koska tutkimustietoa lasten rokottamisen turvallisuudesta tarvitaan lisää. Erityisesti THL kaipaa näyttöä harvinaisista rokotteen haittavaikutuksista lapsilla.

"Pääsyy sille, ettei THL suosita rokotuksia nyt kaikille 5–11-vuotiaille lapsille on heidän matala tautitakkaansa. Tämän ikäisten lasten tartunta on yleensä lieväoireinen. Vakavat taudinkuvat ovat erittäin harvinaisia, Nohynek sanoo.

Hänen mukaansa rokotteelta siedetään hyvin vähän haittavaikutuksia, jos sen hyödyt rokotetuille ovat pienet.

"Jos yhteiskunnan toiveena on vaikuttaa epidemian kulkuun lapsia rokottamalla, ja heidän oma hyötynsä on pieni, turvallisuustieto on vielä tärkeämpää", Nohynek toteaa.

Kunnat voivat aloittaa kolmansien annosten tarjoamisen oman rokotusaikataulunsa mukaisesti, THL:n tiedotteessa todetaan. Rokotusjärjestyksessä tulisi kuitenkin edetä vanhimmasta päästä.

"Ikä on merkittävin vakavalla koronataudille altistava tekijä. Uusien ikäryhmien rokottaminen ei saisi hidastaa jo aiemmin nimettyjen ryhmien rokotusvauhtia", Nohynek toteaa.

THL:n mukaan edelleen olisi kaikkein tärkeintä, että ihmiset ottaisivat ensimmäiset kaksi rokotustaan, jotta sekä tartuntoja että vakavia tautitapauksia saataisiin ehkäistyä.