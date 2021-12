THL suosittelee kolmansia koronarokotuksia kaikille 18 vuotta täyttäneille – Kiuru: Nyt rokotekone käyntiin

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mielestä muun muassa annosvälin lyhentäminen toisen ja kolmannen rokotteen välillä on tärkeä päätös. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo olevansa erittäin tyytyväinen, että kansalliset viranomaiset ovat viimeinkin tehneet ratkaisuja, miten kolmansissa rokotuksissa ja lasten rokotuksissa edetään. Nyt on hänen mielestään tärkeintä, että liikkeelle päästään nopeasti.

"Linjaukset ovat ihan yhteensopivia sen kanssa, mitä eurooppalaiset tauti- ja lääkeviranomaiset ovat sanoneet, komissio suositellut ja Suomen hallitus rokotestrategiassaan päättänyt", Kiuru sanoi toimittajille eduskunnassa.

"Tärkeintä on, että tänään on saatu tiekarttaa siitä, mitä jatkossa on luvassa. Kyllä sitä jo odotettukin on."

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli torstaina, että Suomessa tarjotaan kolmansia koronarokoteannoksia kaikille 18 vuotta täyttäneille. Kolmas annos voitaisiin antaa 5–6 kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen ja kunnat voivat aloittaa niiden antamisen oman rokotusaikataulunsa mukaisesti.

Kiurun mielestä muun muassa annosvälin lyhentäminen toisen ja kolmannen rokotteen välillä on tärkeä päätös.

"Seuraava haaste on sitten siinä, että kunnat ottavat tämä vakavasti. Nyt pannaan tämä rokotekone käyntiin. Meillä on ollut täällä tyhjäkäyntiä", hän muotoili.

Työtä hänen mukaansa riittää, koska moni ajattelee, että ennen joulua olisi kolmas tehosterokote hyvä saada.

Sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) välejä ministeri ei sen kummemmin kommentoi.

"Suomessa on paljon asiantuntijoita, jotka voivat olla erimielisiä. Keskitytään isoon kuvaan. Iso kuva on siinä, että Suomessa tiedetään, mitä tehdään. Kyllä meillä soraääniä piisaa, jos jäämme juoksemaan yksittäisten äänten perässä."

THL suosittelee lisäksi koronarokotusta 5–11-vuotiaille riskiryhmäläisille ja ehdottaa rokotusta lapsille, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia henkilöitä. Rokotukset voitaisiin aloittaa, kun Suomeen saadaan lapsille tarkoitettuja koronarokotevalmisteita. Tuoreimman arvion mukaan rokotteita voidaan saada maahan joulukuun puolivälissä.

Kiurun mukaan lapsille on tarkoitus räätälöidä sopiva annos ja siksi Suomessa jo olevat annokset eivät siihen soveltuisi.

"Tämä päätös kertoo siitä, että joudumme varautumaan Biontech-Pfizerilta vielä aika pieniin rokote-eriin alkuun. Silloin tämä priorisointi nimenomaan niihin lapsiin ja heidän perheisiinsä, joissa on suurin tarve, on varmasti ihan aiheellinen minunkin mielestäni."

THL:n ehdotus perustuu Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) keskiviikkona laatimaan lausuntoon.

THL:n suosituksen mukaan kolmas annos voitaisiin antaa 5–6 kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen.

Aiemmin muille kuin immuunipuutteisille kolmatta annosta on suositeltu kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. THL:n mukaan kolmas rokotus voitaisiin antaa jo hieman tätä aiemmin.

Voimakkaasti immuunipuutteisille ihmisille kolmatta annosta suositellaan aiempaan tapaan kaksi kuukautta toisen annoksen jälkeen.

"Suosituksen perusteena on koronavirusinfektioiden määrän vähentäminen ja tartuntojen leviämisen estäminen. Kolmas rokoteannos vähentää viruksen kiertoa väestössä ja parantaa suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan”, ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä sanoo.

Suositus on linjassa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen marraskuussa antaman oman suosituksen kanssa. Sen mukaan Euroopan maiden tulisi harkita kolmannen rokoteannoksen antamista yli 18-vuotiaille puoli vuotta toisesta annoksesta.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten rokotukset voitaisiin THL:n mukaan aloittaa, kun Suomeen saadaan lapsille tarkoitettuja koronarokotevalmisteita.

THL ei suosittele kaikkien 5–11-vuotiaiden rokottamista, koska tutkimustietoa lasten rokottamisen turvallisuudesta tarvitaan lisää. Erityisesti THL kaipaa näyttöä harvinaisista rokotteen haittavaikutuksista lapsilla.

"Pääsyy sille, ettei THL suosita rokotuksia nyt kaikille 5–11-vuotiaille lapsille on heidän matala tautitakkaansa. Tämän ikäisten lasten tartunta on yleensä lieväoireinen. Vakavat taudinkuvat ovat erittäin harvinaisia", Nohynek sanoo.

Hänen mukaansa rokotteelta siedetään hyvin vähän haittavaikutuksia, jos sen hyödyt rokotetuille ovat pienet.

"Jos yhteiskunnan toiveena on vaikuttaa epidemian kulkuun lapsia rokottamalla, ja heidän oma hyötynsä on pieni, turvallisuustieto on vielä tärkeämpää", Nohynek toteaa.

Kunnat voivat aloittaa kolmansien annosten tarjoamisen oman rokotusaikataulunsa mukaisesti, THL:n tiedotteessa todetaan. Rokotusjärjestyksessä tulisi kuitenkin edetä vanhimmasta päästä.

"Ikä on merkittävin vakavalla koronataudille altistava tekijä. Uusien ikäryhmien rokottaminen ei saisi hidastaa jo aiemmin nimettyjen ryhmien rokotusvauhtia", Nohynek toteaa.

THL:n mukaan edelleen olisi kaikkein tärkeintä, että ihmiset ottaisivat ensimmäiset kaksi rokotustaan, jotta sekä tartuntoja että vakavia tautitapauksia saataisiin ehkäistyä.