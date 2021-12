Suomen toinen omikrontartunta todettu Varsinais-Suomessa

Suomen toinen omikronmuunnostapaus on vahvistunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Suomen toinen omikronmuunnoksen aiheuttama koronatartunta on varmistettu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo STT:lle, että alueella on varmistettu yksi omikrontapaus.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Rintalan mukaan tartunnan saanut on lieväoireinen eikä ole tarvinnut sairaanhoitoa. Kaikki altistuneet ihmiset on tavoitettu, testattu sekä asetettu karanteeniin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi eilen, että sen alueella epäillään kahta todennäköistä omikrontapausta, jotka ovat peräisin Ruotsista. Rintala kertoo, että toisesta epäilystä saataneen varmuus tänään.

Rintala kertoo, että molemmissa tapauksissa on altistuneita ihmisiä, joilla on todettu koronatartunta. Kyseessä on muutamia yksittäisiä tartuntoja. Rintalan mukaan on todennäköistä, että nämäkin ovat omikronin aiheuttamia tartuntoja, mutta niiden varmistumiseen menee vielä muutamia päiviä. Nyt varmistetulla omikrontartunnan saaneella on ainakin yksi altistunut kontakti, jolla on todettu tartunta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi eilen Suomen ensimmäisestä varmistetusta omikrontapauksesta. Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) mukaan tartunnan saanut on helsinkiläinen, ja hänen oireensa ovat lieviä.

THL:n mukaan tartunnan saanut oli palannut Ruotsista. Myös muilla samaan seurueeseen kuuluneilla on todettu koronatartuntoja, joita ei vielä eilen ollut varmistettu omikronin aiheuttamiksi.