Viisi miestä vangittiin Suomen ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa – poliisin mukaan "Kankaanpään ryhmä" edustaa hyvin äärimmäistä äärioikeistolaisuuden suuntausta, jossa nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena

Satakunnan käräjäoikeus on vanginnut viisi 1990-luvulla syntynyttä miestä epäiltynä terrorismirikoksista Suomen historian ensimmäisessä äärioikeistoon liittyvässä terrorismitutkinnassa, poliisi kertoi perjantai-iltana.

Poliisin mukaan vangitut miehet ovat muodostaneet radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa. Poliisi ei kommentoi ryhmän mahdollista kohdetta.

Miehet otettiin kiinni Lounais-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten sekä keskusrikospoliisin yhteistyöllä tiistaina. Poliisi myös teki kotietsintöjä epäiltyjen luona.

Epäillyt ovat suomalaisia ja asuvat Kankaanpään seudulla. Heistä kaksi on 26-vuotiaita, kaksi 25-vuotiaita ja yksi 23-vuotias.

Poliisin mukaan miehiin kohdistuneet tutkintatoimet alkoivat jo joulukuussa 2019. Silloin heitä epäiltiin törkeästä ampuma-aserikoksesta, ja heiltä takavarikoitiin kotietsintöjen yhteydessä huomattava määrä ampuma-aseita, patruunoja ja räjähteitä.

Sen jälkeen joukko on poliisin mukaan ollut tarkassa seurannassa. Lounais-Suomen poliisi on tehnyt tutkinnassa tiivistä yhteistyötä suojelupoliisin ja Europolin kanssa. Esitutkinnan arvioidaan vievän vielä kuukausia. Syyte asiassa on tällä tietoa nostettava maaliskuun loppuun mennessä.



Poliisin mukaan niin kutsuttu Kankaanpään ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta, missä nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena ja sen väkivaltaista romahduttamista pyritään nopeuttamaan muun muassa terrori-iskuilla.

"Kyseessä on kansainvälinen, pääasiassa verkon yli leviävä, jossain määrin viime aikoina vahvistunut ideologia, jossa terrori-iskun tehneitä äärioikeistolaisia tahoja ihannoidaan ja terrori-iskujen tekemisestä ja niiden valmistelusta keskustellaan ja niihin jossain määrin rohkaistaan", suojelupoliisin asiantuntija, erikoistutkija Eero Pietilä kertoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisin mukaan ryhmällä ei ole yhteyttä mihinkään järjestäytyneeseen julkiseen äärioikeistolaiseen toimintaan.

Tutkinnanjohtaja Toni Sjöblom ei kommentoinut tiedotustilaisuudessa monia tapauksen yksityiskohtia esitutkinnan keskeneräisyyteen vedoten. Hän ei ottanut kantaa esimerkiksi siihen, mikä suunnitellun teon mahdollinen kohde tai ajankohta olisi ollut. Hän ei kommentoinut myöskään sitä, oliko mahdollisen iskun tarkoitus kohdistua ihmisiin vai omaisuuteen tai kuinka lähellä toteutusta mahdollinen isku oli.

Poliisin mukaan pääasiallisia tutkittavia rikosnimikkeitä ovat tässä vaiheessa terroristisessa tarkoituksessa tehdyt törkeä ampuma-aserikos, tahallinen räjähderikos, rikoksen valmistelu sekä törkeä varkaus. Esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Terroristisessa tarkoituksessa tehdystä tahallisesta räjähderikoksesta puolestaan tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.



Poliisi ei kommentoinut sitäkään, liittyykö asiaan vielä muita henkilöitä tai sitä, voiko kiinniottoja tulla vielä lisää. Ryhmän ylin joukko on poliisin mukaan nyt vangittuna.

Poliisi ei kertonut tarkemmin myöskään kiinniotettujen keskinäisistä suhteista.

"He ovat paikkakuntalaisia, ja osa heistä tuntee toisensa pidemmältä aikaa", Sjöblom sanoi.

Kysyttäessä Sjöblom ei kommentoinut henkilöiden mahdollista puoluetaustaa tai muuta poliittista motiivia ja sanoi, että julki tuodaan vain äärioikeistolainen ideologia.

"Jos ei ole yhteyksiä järjestäytyneeseen äärioikeistoon, ollaan hyvin kaukana puoluepoliittisesta toiminnasta ja ulkoparlamentaarisen toiminnan puolella", suojelupoliisin asiantuntija Pietilä puolestaan totesi.

Ryhmä ei vaikuta suojelupoliisin terrorismin uhka-arvioon, joka on ollut neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Supon mukaan tutkinta on jo huomioitu uhka-arviossa, ja se on keskeisesti vaikuttanut siihen.

Supon mukaan merkittävimmän terrorismiuhan Suomessa muodostavat juuri yksittäiset toimijat ja Kankaanpään ryhmän kaltaiset pienryhmät, jotka inspiroituvat äärioikeistolaisesta tai radikaali-islamistisesta ideologiasta.