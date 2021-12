EMA: Omikrontapaukset näyttävät olleen tähän mennessä pääosin lieviä – liian aikaista sanoa, miten hyvin nykyrokotteet tehoavat omikronia vastaan

Viime kuussa havaittu muunnos on aiheuttanut maailmanlaajuista huolta, sillä sen on pelätty olevan aiempaa tarttuvampi ja aiheuttavan vakavampia tautimuotoja.

Viime kuussa havaittu muunnos on aiheuttanut maailmanlaajuista huolta, sillä sen on pelätty olevan aiempaa tarttuvampi. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Omikrontartunnat näyttävät olleen tähän mennessä pääosin lieviä, kertoi Euroopan lääkevirasto (EMA) torstaina koronatilannekatsauksessaan.

Virasto kuitenkin tutkii edelleen, voisiko omikron aiheuttaa vakavaa tautia. EMA:n edustajan mukaan viraston täytyy kerätä lisää todistusaineistoa arvioidakseen, eroaako muunnoksen aiheuttamien tautimuotojen kirjo aiemmin maailmalla levinneistä muunnoksista.

EMA:n edustajan mukaan on liian aikaista kommentoida, miten hyvin nykyrokotteet tehoavat omikronia vastaan.

"Tällä hetkellä meillä ei ole tarpeeksi tietoa tämän muunnoksen vaikutuksista rokotteiden tehoon", EMA:n rokotestrategiasta vastaava johtaja Marco Cavaleri sanoi ja kertoi viraston keräävän tästä jatkuvasti lisää tietoa.

"On liian aikaista sanoa, joudutaanko rokotteiden koostumusta muuttamaan. Vain aika näyttää", Cavaleri lisäsi.

Hän kuitenkin alleviivaa, että koronan vastaiseen taisteluun on nykyisellään tarjolla enemmän työkaluja kuin edellisenä talvena.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti aiemmin tällä viikolla, että alustavat tiedot antaisivat viitteitä siitä, että muunnos olisi aiempia tarttuvampi.

EMA:n Cavalerin mukaan alustavat tiedot antavatkin viitteitä siitä, että omikron voisi olla tarttuvampi kuin aiempi deltamuunnos. Vielä on kuitenkin epäselvää, miten laajasti omikron voisi olla korvaamassa deltan koronan vallitsevana virusmuotona.

Yhdessä koronarokotteen kehittäneet Pfizer ja Biontech ovat kertoneet, että kolmas annos heidän rokotettaan tarjoaisi tehokkaan suojan myös omikronia vastaan. Yhtiöt kertoivat myös kehittävänsä yksinomaan omikronia ajatellen räätälöityä rokotetta, jonka he arvioivat olevan valmiina ensi maaliskuussa.

Cavalerin mukaan kolmas rokoteannos voitaisiin nykytietojen mukaan antaa jo kolme kuukautta aiempien annosten saamisen jälkeen. Aiemmin suositeltu väli alkuperäisen rokotussarjan ja tehosterokotteen välillä on ollut kuusi kuukautta.

Koronatilanne Euroopassa on edelleen huolestuttava johtuen deltamuunnoksesta, Cavaleri sanoo. Kyseinen muunnos pysyy edelleen koronatoimien keskiössä.

Cavalerin mukaan Euroopassa ollaan täyden korona-aallon keskellä ja rajoitustoimet sekä korkeat rokotuskattavuudet ovat ainoa tapa hillitä tartuntoja. Rokotteet ovat nyt ja jatkossakin koronan vastaisten toimien kulmakivi.

Viime kuukausina koronatartuntojen sekä sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrät ovat olleet nousussa 5-11-vuotiaiden lasten keskuudessa. Cavalerin mukaan ne lapset, joilla on vaara sairastua vakavaan tautiin, tulisi laittaa rokotusjärjestyksessä etusijalle, mutta kaikkien edellä mainittuun ikäryhmään kuuluvien lasten rokottamista tulisi harkita.

EMA on tähän mennessä antanut hyväksyntänsä neljälle koronarokotteelle: Modernan, Johnson & Johnson ja Astrazenecan rokotteille sekä Pfizerin ja Biontechin kehittämälle rokotteelle.

Virasto antoi viime kuussa hyväksyntänsä myös Merck-lääkeyhtiön suun kautta otettavan koronaviruslääkkeen hätäkäyttöön. Merck tunnetaan Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella nimellä MSD.

Molnupiravir-lääkeenä tunnetun pillerin on osoitettu vähentävän sairaalahoitoa ja kuolemantapauksia ihmisillä, joilla on suuri riski saada vakava koronatartunta, kun lääke otetaan viiden päivän kuluessa oireiden alkamisesta. Merckin lääke on saanut osakseen suitsutusta, sillä sitä voidaan käyttää kotioloissa.