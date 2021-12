HS: Hallitus kertoo tänään Suomen hävittäjähankinnasta – Ruotsin SVT:n lähteiden mukaan Suomen uusi hävittäjä on todennäköisesti F-35

Lockheed Martin F-35 on yhdysvaltalainen hävittäjä. Suomen jättihankinnasta on kilpaillut myös ruotsalaisyhtiö Saab Jas Gripen -hävittäjillään.

Suomen seuraaviksi monitoimihävittäjiksi on ehdolla muun muassa amerikkalainen Lockheed Martin F-35 -hävittäjä. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Hallituksen on määrä kertoa Suomen hävittäjähankinnasta tänään iltapäivällä, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden uutinen perustuu hallituslähteiden kertomiin tietoihin.

HS:n mukaan hallituksella on aiheesta kokous todennäköisesti kello 12, jonka jälkeen asiaa käsittelevät eduskunnan puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta kello 13.30.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus käsittelee hävittäjäpäätöstä tänään. Lehden mukaan kyseessä ei ole normaali hallituksen kokous, vaan sitä kuvaillaan IS:lle "informointikokoukseksi". Myös IS kertoo, että kokous järjestetään todennäköisesti noin kello 12.

Eduskunnan verkkosivujen mukaan puolustusvaliokunnalla ja ulkoasiainvaliokunnalla on iltapäivällä kello 13.30 yhteiskokous, jonka asialistalla on "Suomen puolustuskyvyn kehittäminen vaalikaudella 2019–2023". Kokouksessa asiantuntijana on muun muassa puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti.

Valiokuntien kokouksen jälkeen on HS:n mukaan tarkoitus järjestää tiedotustilaisuus, jossa mahdollisesti kerrotaan, minkä koneen Suomi hankkii.

Lehden tietojen mukaan vaihtoehtona on, että tiedotustilaisuudessa kerrotaan vain, mitä hävittäjäkonetta Puolustusvoimat ehdottaa. HS:n mukaan näin toimittaisiin, jos hallitus ei vielä tänään saa aikaan päätöstä uudesta hävittäjästä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on aiemmin sanonut HS:lle, että päätös Suomen hävittäjähankinnasta tehdään ennen joulua. Kaikkosen mukaan tarjousten arviointityö on saatu päätökseen.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo lähteidensä tietoihin perustuen, että Suomi olisi valitsemassa uudeksi hävittäjäkoneeksi yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35:n.

Suomen jättihankinnasta on kilpaillut myös ruotsalaisyhtiö Saab Jas Gripen -hävittäjillään.

Iltalehti kertoi jo viime viikonloppuna omien tietojensa perusteella, että Puolustusvoimat olisi esittänyt puolustusministeriölle F-35:n hankkimista Suomen uudeksi hävittäjäkoneeksi.

Nyt SVT kirjoittaa, että sen lähteiden mukaan Suomi "suurella todennäköisyydellä" valitsee F-35-hävittäjän.

Suomen seuraavaksi monitoimihävittäjäksi ovat olleet F-35:n ja Jas Gripenin lisäksi tarjolla myös yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, ranskalainen Dassault Rafale sekä yhdysvaltalainen Boeing F/A-18 Super Hornet.

Nykyisin käytössä olevien Hornet-hävittäjien suorituskyvyn täysimääräisen korvaamisen enimmäiskustannukseksi on asetettu 10 miljardia euroa.