THL: Suomessa tänään raportoitu 1 794 uutta koronavirustartuntaa

Antti Aimo-Koivisto

Suomessa on tänään raportoitu 1 794 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä reilut 17 700 koronatartuntaa, mikä on vajaat 3 500 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on sairaalahoidossa 287 koronapotilasta, mikä on 12 vähemmän kuin keskiviikkona, kertoo THL. Heistä tehohoidossa on 54 potilasta, mikä on kuusi vähemmän kuin keskiviikkona.