Oikeusasiamies: Poliisin yhdenmukaistettava eläinsuojelurikoksista tehtyjen viranomaisilmoitusten kirjaamista

Eläinsuojelurikoksista tehtyjen ilmoitusten kirjaamisessa, viranomaisyhteistyössä ja eläinsuojelurikosten esitutkinnassa on poikkeamia, oikeusasiamies Petri Jääskeläinen toteaa.

Pentti Vänskä

Poliisin tulisi kirjata viranomaisten tekemät ilmoitukset eläinsuojelurikoksista yhtenäisesti. Kuvan tilanne ei liity eläinsuojelurikoksen epäilyyn.

Poliisin tulisi yhdenmukaistaa valvontaviranomaisten eläinsuojelurikoksista tekemien ilmoitusten kirjaamista, oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esittää tuoreessa ratkaisussaan.

Jääskeläinen toteaa myös, että poliisin osaamisessa on puutteita. Eläinsuojelurikoksista on liian vähän koulutusta, eikä yhtenäistä ohjeistusta niiden tutkintaan ole.

Eläinsuojelurikoksia koskevia ilmoituksia jää Jääskeläisen mukaan kirjaamatta, mikä tarkoittaa, ettei rikosvastuu voi käytännössä toteutua.

Jääskeläinen toteaa toistuvasti, että eläinsuojelurikosten tutkinnassa ei ole syytä epäillä olevan enemmän puutteita kuin muiden rikosten tutkinnassa.

Jääskeläinen on pyytänyt Poliisihallitusta ilmoittamaan toukokuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt päätöksen johdosta. Poliisihallitus on jo ilmoittanut aloittavansa eläinsuojelurikoksia koskevan ohjeistuksen valmistelun.

Oikeusasiamies teki ratkaisunsa eläinsuojelujärjestö SEY:n keväällä 2020 tekemän kantelun jälkeen.

Kantelu perustui SEY:n selvitykseen, jossa käytiin läpi 65 prosenttia poliisin vuonna 2018 kirjaamien eläinsuojelutapausten tutkinnoista.

Ratkaisusta tiedotti SEY. Oikeusasiamies ei ole julkaissut ratkaisua verkkopalvelussaan. Oikeusasiamiehen verkkosivuilla todetaan, että julkaisuun päätyvät sellaiset ratkaisut, joilla on joko oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa.