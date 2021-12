HS: Omikron on jo vallitseva virusmuunnos pääkaupunkiseudulla – yli puolet positiivisista testinäytteistä uutta koronavarianttia

Johannes Tervo

Omikronmuunnos tarttuu lääkintäviranomaisten mukaan jopa neljä kertaa herkemmin kuin aiempi deltamuunnos. Kolmas tehosterokotus estää parhaiten vakavan sairastumisen riskiä.

Koronaviruksen omikron-muunnos on muuttunut valtavirukseksi pääkaupunkiseudulla, uutisoi HS. Vielä viime viikolla omikronin osuus tartunnoista oli noin 7 prosenttia. Torstaina luku oli jo noin 40.

Tilanteesta kertoi HS:lle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

”Juuri meni 50 prosenttia rikki”, hän sanoo lehdelle.

Yli puolet positiivista koronanäytteistä on nyt Etelä-Afrikasta alkunsa saanutta omikronia tai omikronepäilyjä. Epäilyistä suuri osa varmentuu todennäköisesti myöhemmin vahvistetuiksi tapauksiksi, Lehtonen arvioi.

Omikronin leviämistahti on ollut hurja: vielä viime viikolla lukema oli 6–7 prosenttia ja keskiviikkona HS kertoi, että luku oli kohonnut 25:een prosenttiin. Vielä torstaina luku oli noin 40.

Husin ylilääkäri Asko Järvinen rauhoittelee hurjien lukujen aiheuttamaa huolta. Hän sanoo lehdelle, että ”täysin rokotetut voivat suhtautua tilanteeseen rauhallisesti”.

”Tämä uusi aalto on nyt täysin toisenlainen kuin aiemmat, koska niin suuri osa ihmisistä on rokotettu. Vaikka rokotetut saisivat tartunnan, he ottavat sen vastaan kuin tavallisen hengitystieinfektion”, uutisoi HS.

Järvinen patistaa varsinkin rokottamattomia koronatesteihin. Rokottamattomien pitäisi käydä testeissä huomattavasti useammin kuin jo rokotettujen, kun nyt osuudet ovat yhtä suuria.

