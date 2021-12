Kolmas koronarokote nopeammin, suosittelee THL – riskiryhmille kolmas annos voidaan tarjota 3–4 kuukauden rokotusvälillä

Johannes Tervo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kolmannen koronarokotteen annosväliä lyhennetään.

Suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneet sekä muut aiemmin määritellyt riskiryhmät voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Niille alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Aiempi suositus oli, että rokotusväli on kaikilla edellä mainituilla ryhmillä 5–6 kuukautta.

Uusi suositus on tehty omikronmuunnoksesta saadun uuden tiedon valossa.

Suomen väestön nykyinen suoja omikronmuunnosta vastaan on vielä epävarma, ja variantin aiheuttamien taudinkuvien vakavuudesta tarvitaan vielä lisätietoa.

Alustavien maailmalta saatujen tietojen perusteella omikron aiheuttaa valtaosassa kaksi kertaa rokotetuissa lievän taudinkuvan. Kaksi rokoteannosta ei kuitenkaan anna riittävää suojaa viruksen tarttumiselta ihmisestä toiseen.

”Omikron on erittäin tehokkaasti ja nopeasti levinnyt eri puolilla maailmaa. Alustavien tutkimusten mukaan kaksi rokoteannosta ei anna yhtä hyvin suojaa lievää tautia vastaan verrattuna aikaisempiin koronaviruksen variantteihin”, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Kolmansissa rokoteannoksissa tulee THL:n mukaan edetä nopeasti kansallisen koronarokotusstrategian ja valtioneuvoston asetuksessa määritellyn rokotusjärjestyksen mukaisesti eli vanhimmasta ikäryhmästä nuorimpiin.

Alueellisesti on huolehdittava, että rokottamisessa edetään joustavasti tässä järjestyksessä. Kunnat järjestävät rokotukset ja ilmoittavat rokotusaikataulustaan alueellisesti.

”60 vuotta täyttäneiden ja muiden riskiryhmien kolmansien koronarokoteannosten antaminen on oltava prioriteettina. Riskiryhmiin kuulumattomien tehosterokotukset eivät saa hidastaa iäkkäiden ja muiden vakavan taudin riskissä olevien kolmansia annoksia, sillä nuoremmissa ikäryhmissä vakavan taudin riski on kaksi rokoteannosta saaneilla pieni. Kunnille on myös taattava riittävät resurssit, jotta kolmansien annosten antaminen on nopealla aikataululla mahdollista”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Kontio sanoo, että epidemian hallinnan kannalta olisi todella tärkeää saada ensimmäisen ja toisen annoksen rokotuskattavuutta vielä nousemaan. Rokoteannoksia saapuu Suomeen loppuvuodesta ja ensi vuoden alussa tasaiseen tahtiin, joten kaikkiin rokotuksiin rokotteita riittää, myös ensimmäisiin ja toisiin annoksiin.

THL:n suositus perustuu Kansallisen rokotusasiatuntijaryhmän (KRAR) kokouksessaan 16.12.2021 laatimaan lausuntoon ja on linjassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n ja Euroopan Lääkeviranomaisen (EMA) ohjeistuksen kanssa.