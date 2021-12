Hallituksen ehdotus koronapassin laajemmasta käytöstä lähti lausunnoille – halutaan voimaan pikavauhtia

Tämänhetkisen lainsäädännön perusteella koronapassia voidaan käyttää vain, jos on voimassa viranomaisten määräämiä koronarajoituksia. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Hallitus ehdottaa, että koronapassin käyttö olisi lain nojalla mahdollista myös, kun rajoituksia ei ole voimassa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotteessa. Lakiluonnos lähti lausunnoille perjantaina.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös, että tartuntatautilain mukaisia viranomaispäätöksiä tekevät kunnat ja aluehallintovirastot voisivat päätöksellään tietyissä tilanteissa velvoittaa toimijoita edellyttämään koronapassin esittämistä.

Valtioneuvosto voisi vastaavasti säätää asiasta ravintoloiden osalta.

"Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että tietyissä tilanteissa koronapassi voitaisiin määrätä pakolliseksi, vaikka muita rajoituksia ei olisikaan voimassa", sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Passia saisi edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta kuten nykyisinkin. Sitä ei saisi vaatia lakisääteisissä palveluissa, kuten esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa, välttämättömissä palveluissa tai ruuan tai lääkkeiden hankkimisen yhteydessä. Passia saisi edellyttää vain asiakkailta tai yleisöltä, ei työntekijöiltä.

Laajemman käytön salliminen edellyttää runsaasti harkintaa esimerkiksi perustuslain näkökulmasta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi viime kuussa, että koronapassin käytön laajentamiseen liittyy juridisia hankaluuksia ja haasteita.

Alun perin oli suunniteltu, että esitys saataisiin eduskunnan käsittelyyn jo ennen joulua. Niin nopea aikataulu ei kuitenkaan onnistunut, vaan lausuntokierros jatkuu 17. tammikuuta asti. Kiuru totesi, että nopeutettu lausuntoaika on suhteutettu vakavaan tautitilanteeseen.

Kiuru kertoi puhemies Anu Vehviläisen (kesk.) viestittäneen, että eduskunnan joulutauko voidaan keskeyttää. Normaalisti eduskunta ei ole tammikuussa koolla, vaan uudet valtiopäivät avataan helmikuun alussa.

"Olen saanut puhemieheltä viestin, että kyllä eduskunta on ihan varmasti käytettävissä. Siitä ei näiden hallituksen esitysten säätäminen laeiksi tule jäämään kiinni", Kiuru sanoi.

Kiuru sanoi olevansa tautitilanteesta hyvin huolissaan. Jos arviot pitävät paikkansa, että koronaviruksen omikronmuunnos leviää 3–4 kertaa nopeammin kuin delta, se näkyy tartuntaluvuissa nopeasti.

"Me joudumme monella tavalla sen eteen, että teemme tarpeeksi asioita, jotta saamme rakennettua myös suojamuureja hyökyaallon varalta", Kiuru sanoi.

Koronapassin käytön laajentaminen on näistä toimista vain yksi osa, ministeri lisäsi.

"Virus lyö tällä hetkellä uusia ennätyksiä lähes päivittäin, emmekä me voi jäädä telineisiin. Meidän on pystyttävä rytminvaihdokseen tässä taistelussa. Meillä on jo realisoitunut se, että 2 000 tartuntaa päivässä on lähes mennyt rikki. Tulemme olemaan myös omikronin kanssa erittäin vaikeassa tilanteessa. Tämän viruksen leviämisvauhti tulee tämän nykyisen tahdin päälle", Kiuru varoitti.