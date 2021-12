"Käsissämme on pahimmillaan terveydenhuollon kriisi, jollaista ei ole koettu sotiemme jälkeen" – asiantuntijajoukko vaatii päättäjiltä kiireellisiä ja voimakkaita rajoitustoimia

THL kertoo, että Suomessa on nyt tehohoidossa 60 koronapotilasta. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Kymmenet suomalaiset tutkijat ja asiantuntijat vaativat päättäjiltä kiireellisiä ja voimakkaita toimia koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Avoimessa kirjeessä varoitetaan, että Suomen terveydenhuollossa voi olla kestämätön tilanne jo ennen tämän vuoden loppua. Kirjoittajien mukaan nopeasti leviävään omikroniin kannattaa reagoida nopeasti. Heidän mukaansa yhteiskunta toipuu nopeasti muutaman viikon varotoimista, vaikka sulkutoimien hinta onkin kova.

"Jos taas omikronin annetaan levitä kunnes sen vaarallisuus on varmistettu, käsissämme on pahimmillaan terveydenhuollon kriisi, jollaista ei ole koettu sotiemme jälkeen", kirjoitetaan päättäjille.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta, genomiikan professori Tuuli Lappalainen Tukholman Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja Husin tehohoidon erikoislääkäri Juha T. Korhonen.

Avoimessa kirjeessä kiinnitetään huomiota siihen, että siinä vaiheessa kun omikronmuunnoksen aiheuttama tauti näkyy sairaaloissa, tartuntojen määrä on ehtinyt kasvaa moninkertaiseksi.

"Jos ihmisten välisiä kontakteja ei rajoiteta nyt voimakkaasti, voi Suomessa pahimmillaan olla jo jouluviikolla kymmeniätuhansia tartuntoja päivässä", kirjeessä todetaan.

Avoimen kirjeen kirjoittajien mukaan rajoitusten ohittaminen koronapassia käyttämällä tulisi laittaa väliaikaisesti tauolle. Kirjoittajat ehdottavat ravintoloiden ja muiden julkisten tilojen sulkua väliaikaisesti kautta maan, kokoontumisrajoituksia sekä etäkoulua tai koulujen joululoman pidentämistä.

Kirjoittajat viittaavat tutkimustuloksiin, joiden mukaan nykyiset rokotteet toimivat heikommin omikronmuunnoksen tapauksessa. Tuoreessa raportissa arvioidaan, että kahden rokoteannoksen suojateho omikronille on heikentynyt kuuden kuukauden kohdalla merkittävästi sekä vakavaa tautia että kuolemaa vastaan, mutta kolmas annos palauttaisi suojan jälleen hyvälle tasolle.

"Tämän takia tartuntoja kannattaa hillitä voimakkaasti, kunnes kolmansien annosten jakelun myötä väestön immuunisuoja on saatu korkeammalle", kirjeessä todetaan.

Perjantain jälkeen Suomessa on raportoitu 5 932 uutta koronavirustartuntaa. Samana ajankohtana viime viikolla raportoitiin 4 306 uutta tartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 19 000 koronatartuntaa, mikä on noin 2 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on tehohoidossa 60 koronapotilasta, mikä on kymmenen enemmän kuin perjantaina. Yhteensä sairaalahoidossa on 340 koronapotilasta, mikä on 21 enemmän kuin perjantaina.

Perjantain jälkeen Suomessa on raportoitu 39 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä Suomessa on raportoitu 1 493 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvästä kuolemantapauksesta.