Uudet koronarajoitukset tarkoittavat käytännössä hätäjarrumekanismia – rajoitusten tarkoitus on vähentää aikuisten välisiä kontakteja

Kaikki hätäjarrun kriteerit täyttyvät ministeri Kiurun mukaan tällä hetkellä hänen selvästi. Lehtikuva / Jussi Nukari

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo, että tarvittavat koronarajoitustoimenpiteet käynnistävät käytännössä hätäjarrumekanismin. Periaatepäätös tehdään tänään valtioneuvoston istunnossa.

Kaikki hätäjarrun kriteerit täyttyvät tällä hetkellä hänen mukaansa selvästi.

Kiuru kertoi asiasta hallituksen lehdistötilaisuudessa, jossa kerrotaan epidemian hillitsemiseksi käyttöön otettavista uusista rajoituksista.

Kiurun mukaan nykyisten rajoitusten tarkoitus on vähentää nimenomaan aikuisten välisiä kontakteja.

Ravintolat menevät jo jouluaattona kiinni kello 22, jolloin anniskelu päättyy kello 21. Tämän jälkeen aukioloa ei ole enää mahdollista jatkaa koronapassilla kuten aiemmin on voinut tehdä.

Jouluaatosta alkaen ravintolat, joissa ei anniskella, eivät voi olla auki ilman koronapassia kello kuuden jälkeen. Koronapassi tulee käyttöön siis myös esimerkiksi hampurilaispaikkoihin, kahviloihin ja pizzerioihin, jos ne ovat auki kello kuuden jälkeen. Ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä myös koko aukioloajan koko Suomessa.

Ensi tiistaina ravintolarajoituksia kiristetään entisestään niin, että anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18 ja anniskelu kello 17. Asiakaspaikkamäärä on puolet sallitusta.

Kiuru kertoi, että ravintoloiden rajoitukset ovat voimassa 20. tammikuuta asti eli noin kolme viikkoa.

Kiurun mukaan kahden viikon päästä aletaan systemaattisesti katsoa, miten nyt kerrotut toimet ovat purreet.

"Jos tämä tuleva hyökyaalto on suuruusluokaltaan sellainen kuin muissa maissa, on tärkeää suojautua ja siksi näitä suojavalleja on nyt rakennettu viimeisten päivien aikana", Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa viitaten koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämiseen eri maissa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoo, että niin sanottu matalan riskin kulttuuri- ja urheilutoiminta voi hallituksen linjauksien mukaan lähtökohtaisesti jatkua. Esimerkiksi elokuva- ja teatterinäytöksiä, konsertteja ja urheiluotteluita, joissa on numeroidut tai nimetyt istumapaikat, voisi siten edelleen järjestää koronapassilla niin kuin tälläkin hetkellä.

Myös esimerkiksi kirjastot, näyttelyt ja museot voivat edelleen olla auki valtakunnallisen linjauksen pohjalta.

Kurvisen mukaan joulun ajan hengellisiä tapahtumia voidaan myös järjestää. Hallituksen tuoreet koronalinjaukset eivät myöskään estä kirkon toimitusten kuten häiden ja hautajaisten järjestämistä.