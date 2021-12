Koronan pikatesteistä on tulossa pian arvonlisäverottomia

Arvonlisäveron on tarkoitus poistua testeistä vuoden alussa.

Juho Leskinen

Esitys arvonlisäveron poistamisesta koronan pikatesteiltä keräsi kiitosta yli puoluerajojen.

Hallitus suunnittelee arvolisäveron poistamista Covid-19-sairauden pikatesteistä. Tällä hetkellä testeistä peritään 24 prosentin arvonlisävero.

Hallituksen esityksen mukaan Covid-19-sairauden itse suoritettavassa testauksessa käytettävät in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet vapautettaisiin verosta.

Vapautus koskisi sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia hankintoja. Myynnin vapautukseen liittyisi oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero.

Hallituksen esitys oli eilen ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa, jossa se sai kiitosta myös oppositiolta.

Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa kiitti esitystä siitä, että se helpottaa kotitestien saatavuutta.

Samalla Sarkomaa toivoo hallitukselta ripeää toimintaa helpotusten laajentamiseksi valiokunnan toivomalla tavalla.

"Yksimielisessä lausunnossa valtiovarainvaliokunta vaatii hallitusta selvittämään covid-19 torjunnassa käytettävien materiaalien verohelpotuksen laajentamisen yksityisille palveluntuottajille", Sarkomaa toteaa lähettämässään tiedotteessa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio puolestaan toivoi, että hallitus toisi eduskuntaan ripeästi lakiesityksen, jolla poistettaisiin arvonlisävero myös maskeilta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa 31.12.2022 saakka. Lakia sovellettaisiin, jos myyty tavara on toimitettu tai tavaran maahantuonnista on syntynyt veron suorittamisvelvollisuus lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Arvonlisäveron poistaminen pikatesteiltä laskisi valtion verokertymää karkean arvion mukaan noin 3 miljoonaa euroa

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen eilen muuttamattomana.