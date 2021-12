Suomessa on jo lähes miljoona kolmannen koronarokotteen saanutta

Koronatartuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti, mutta tartuntamääristä huolimatta tehohoidossa on rauhallista.

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Tehohoidossa olevaa koronapotilasta hoidettiin Seinäjoen keskussairaalassa joulukuun alussa.

Kolmannen koronarokotteen saaneiden määrä lähenee Suomessa miljoonaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kolmospiikin saaneita oli maanantaina noin 966 000 eli 19,7 prosenttia maan 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi koronarokotetta saaneita on liki 4,1 miljoonaa eli lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Yhden koronarokotteen on saanut Suomessa puolestaan lähes 4,3 miljoonaa ihmistä.

Espoo on pyytänyt Puolustusvoimilta virka-apua koronarokotusten järjestämiseksi, kertoi Uutissuomalainen maanantaina. Virka-apupyynnön syynä oli uuden, tiistaina avattavan rokotuspisteen rakentaminen Espoon keskukseen.

Maaliskuussa Vantaa pyysi Puolustusvoimilta virka-apua ruuhkautuneeseen tartunnanjäljitykseen.

Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirissä valtaosa koronatartunnoista on jo omikronmuunnosta.

Omikronista tuli valtamuunnos Husin alueella jo ennen joulua, kertoi Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen STT:lle maanantaina.

"Viime viikon kaikista tartunnoista 77 prosenttia oli todennäköisesti omikronmuunnosta ja määrä on nyt varmasti lisääntynyt", Lehtonen sanoi.

"Omikron on käyttäytynyt täällä samalla tavalla kuin muuallakin. Tämä menee kuin oppikirjan mukaisesti: tartuntamäärät kasvavat nopeasti, kun on kysymys hyvin tarttuvasta variantista", hän sanoi.

THL:n mukaan maassa on raportoitu perjantain jälkeen 3 649 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu Suomessa runsaat 28 500 koronatartuntaa, mikä on yli 9 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana. Tartuntojen ilmaantuvuusluku on 513 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 347.

Voimakkaasti kasvaneista koronan tartuntamääristä huolimatta tehohoidossa on ollut joulun aikana rauhallista, eikä koronapotilaiden määrä ole noussut. Sairaalahoidossa on Suomessa nyt 307 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 59. Sairaalahoidossa olevien määrä nousi hieman, tehohoidossa olevien pysyi ennallaan.

Maanantaina raportoitiin Suomessa 16 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, jotka ovat kertyneet usean päivän aikana. Koronakuolemia on raportoitu yhteensä 1 523.