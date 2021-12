Suomessa todettu 2 584 uutta koronatartuntaa, uusia koronakuolemia 22

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 30 124 tartuntaa, mikä on 9 978 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

THL kertoo tuoreet tiedot koronatilanteesta päivittäin.

Suomessa on raportoitu 2 584 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 30 124 tartuntaa, mikä on 9 978 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL kertoi tänään lisäksi 22 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu yhteensä 1 548.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on THL:n mukaan noussut maanantaista 37 ihmisellä. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 343 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 56 potilasta. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista kahdella.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku on 543 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 363.

THL:n tietojen mukaan suurimmat ilmaantuvuusluvut löytyvät tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, jossa ilmaantuvuus on 867, ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, jossa se on 656.

Ilmaantuvuus on korkeaa myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (614) ja Satakunnan sairaanhoitopiirissä (507). Matalinta ilmaantuvuus on Ahvenanmaan sairaanhoitopiirissä (126). Luvut ovat pyöristettyjä.