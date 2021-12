Suomessa on raportoitu tänään yli 9  600 koronavirustartuntaa – mukana liki 6 000 tartuntaa joulun pyhiltä

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 643, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 376.

Isossa luvussa on tartuntojen raportointiongelmien vuoksi mukana noin 6 000 tartuntaa ajalta 23.–27. joulukuuta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Suomessa on tänään raportoitu 9 619 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Isossa luvussa on tartuntojen raportointiongelmien vuoksi mukana vajaat 6 000 tartuntaa ajalta 23.–27. joulukuuta. Loput 3 688 tartuntaa ovat kahdelta viime päivältä.

THL:n mukaan ongelma keskittyi yhteen suureen laboratorioon, jossa todetut tapaukset eivät olleet päivittyneet tartuntatautirekisteriin ajallaan. Laboratoriossa käsitellään pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä otettuja koronanäytteitä.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 643, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 376. THL:n tietojen mukaan selvästi suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 1 123.

Ilmaantuvuus on korkeaa myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (649), Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (641) ja Satakunnan sairaanhoitopiirissä (552).

Juttua täydennetty klo 12.38.