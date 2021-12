Erinomaista pörssivuotta seuraa tyypillisemmän kasvun vuosi – "Osakkeet ovat jo aika kalliita"

Helsingin pörssissä hyvässä vireessä ovat olleet muun muassa Nokia, Nordea, Fortum ja Sampo. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Taakse on jäämässä erinomainen pörssivuosi. Ensi vuodelle asiantuntijat povaavat selvästi maltillisempaa kasvua.

"Jos katsotaan 2000-lukua, tämä vuosi on parhaimmiston joukossa", sanoo senioristrategi Hertta Alava Nordeasta.

Yhdysvaltojen osakemarkkina peittosi kaikki muut, kuten vuoden 2007 finanssikriisistä lähtien.

"Pörssikurssit ovat tuottaneet Yhdysvalloissa tänä vuonna noin 37 prosenttia euroissa mitattuna", Alava sanoo.

Kasvuyhtiöt olivat jälleen voittokärjessä.

"Pörssit ovat nousseet siellä suurten amerikkalaisten megahyperteknojättien vedolla. Ei nyt ihan yksistään, mutta kovaa vetoapua on saatu sellaisilta kuin Google, Apple ja Tesla", kertoo päästrategi Lippo Suominen S-Pankista.

Maailman tasolla pörssikurssit ovat nousseet keskimäärin noin 28 prosenttia euroissa mitattuna, Suomessakin lähes yhtä paljon. Euro heikkeni lähes 8 prosenttia dollaria vastaan, mikä paransi eurooppalaisen sijoittajan tuottoa.

Nousua on ollut etenkin kehittyneissä maissa. Kehittyvissä maissa nousu sen sijaan on ollut vaatimatonta.

"Se johtuu Kiinasta, jolla on mennyt erittäin heikosti", Alava sanoo.

Alavan mukaan valtionlainoille vuosi oli erittäin huono. Erityistä vuodessa oli myös se, että yhä useampi alkoi sijoittaa.

Helsingin pörssi sulkeutuu tänään viimeistä kertaa tänä vuonna. Helsingissä suurimmista pörssiyhtiöistä hyvässä vireessä ovat olleet tänä vuonna muun muassa Nokia, Nordea, Fortum ja Sampo.

"Nokia ja Nordea ovat olleet viime vuosien pettymyksiä, mutta molemmat ovat nyt tehneet vahvan paluun", Suominen toteaa.

Laskijoita suurimmista pörssiyhtiöistä ovat olleet esimerkiksi Neste ja Kone. Suomisen mukaan Koneeseen iskivät Kiinan rakennussektorin epävarmuudet.

Pörssikursseissa nähtiin poikkeuksellisen kova nousu viime vuoden koronaromahduksen jälkeen kaikkialla maailmalla.

"Helsingin pörssikin suurin piirtein tuplasi arvonsa puolessatoista vuodessa", Suominen sanoo.

Vaikka tuloskasvu on ollut maailmanlaajuisesti nopeaa, merkittävän osan osakemarkkinatuotoista ovat tuottaneet isoimmat yritykset.

"Hyvin moni osake on itse asiassa laskenut tänä vuonna etenkin teknologiasektorilla yrityksillä, jotka eivät tee niin kovaa tulosta tai jopa negatiivista tulosta, sanoo päästrategi Valtteri Ahti Evli Pankista.

Viime vuoden koronavoittajissa oli niin sanottuja "kotoiluun" liittyviä osakkeita, mutta tänä vuonna monella niistä on näkynyt takapakkia. Suomisen mukaan esimerkiksi Peloton, joka myy kuntoilua netin kautta, ja nettipohjainen kokouskanava Zoom ovat tippuneet kymmeniä prosentteja tänä vuonna.

Pelotonin kurssi otti äskettäin lisää kierroksia alaspäin, kun Sinkkuelämää-sarjan uusissa jaksoissa (And Just Like That) Mr. Big sai sydänkohtauksen ja kuoli Peloton-pyörällä polkemisen jälkeen.

Suomessa viime vuoden koronavoittajia, jotka ovat tänä vuonna tulleet selvästi alaspäin, ovat olleet esimerkiksi Kesko ja Tokmanni, Suominen kertoo.

Näyttää siltä, että ensi vuosi on edelleen kasvun vuosi sijoittajille, mutta odotuksia tulevalle vuodelle on tuotava asiantuntijoiden mukaan lähemmäs maanpintaa.

"Osakkeet ovat jo aika kalliita. Kurssinousu varmasti jää aika vaatimattomaksi verrattuna tähän vuoteen. Toisaalta, kun korkotaso on edelleen nollassa, osakkeet pysyvät houkuttelevina", Suominen sanoo.

Alava uskoo, että ensi vuosi on tavanomaisempi kuin tämä vuosi ja päästään noin 10 prosentin tuottoihin – osingot mukaan luettuna.

Ahdin mukaan yritysten tuloskasvu ei tule olemaan enää 50:tä prosenttia, vaan lähempänä 10:tä.

Pörssissä nähtäneen myös isompia korjausliikkeitä.

Ensi vuoteen liittyy merkittäviä riskejä sijoittamisessa.

"Inflaatio, nousevat korot keskuspankkien siivittämänä, omikroniin liittyvä epätietoisuus ja maailmanpolitiikan muutokset", Ahti listaa.

Poliittiset epävarmuudet liittyvät strategien mukaan etenkin Kiinaan ja Venäjään.

Tutut perusvinkit sijoittamisessa toimivat yhä.

"Kannattaa hajauttaa eikä laittaa yhteen osakkeeseen. Tämä vuosi on selvästi osoittanut, että monista sellaisista, joiden ajateltiin olevan aivan tähtiyhtiöitä, on tullut ylilyöntejä", Suominen toteaa.

Jos inflaatiopaineet jatkuvat, Alavan mukaan on järkevää sijoittaa niin sanottuihin laatuyrityksiin, jotka nostavat hintoja kustannusten nousun mukaisesti. Tällaisia ovat muun muassa terveydenhuoltoalan yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on haluttu brändi.