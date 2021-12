Kolme kaupunkia vetoaa UPM:ää uhkaavan lakon osapuoliin: Rajatkaa työtaistelu voimalaitosten ulkopuolelle

Paperiliitto kertoi keskiviikkona antaneensa UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Kolme kaupunkia ja energiayhtiötä on lähettänyt metsäyhtiö UPM:ää vuoden alussa uhkaavan lakon neuvotteluosapuolille vetoomuksen, että työtaistelu rajattaisiin voimalaitosten ulkopuolelle. Niiden mukaan voimalaitostoimintojen lakkauttamisen seurauksena muun muassa yhteensä 150 000 asukkaan lämmöntoimitukset voivat vaarantua.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Lappeenrannan, Rauman ja Kouvolan kaupunginjohtajat sekä Lappeenrannan Energian, Rauman Energian ja KSS Energian toimitusjohtajat.

"Vetoomuksessamme korostamme, että ymmärrämme lakon osapuolten perusteita, mutta näemme lakon rajauksen syntymisen ensiarvoisen tärkeänä. Sillä pystyttäisiin välttämään voimalaitosten, jätevedenpuhdistamojen, vesilaitosten ja mahdollisten muiden aineettomien ja aineellisten omaisuuksien vaarantuminen ja varmistamaan toimintojen jatkuminen", vetoomuksessa sanotaan.

Työntekijöitä edustavan Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kommentoi Twitterissä heidän olevan valmiita työskentelemään lakon aikana tehtävissä, jotka takaavat yhteiskunnan toiminnan.

"Tämä tehtäisiin nykyisellä tessillä. UPM vastasi Ei käy", Vanhala tviittasi.

Paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus päättyy vuodenvaihteessa. UPM sanoi keskiviikkona, että työehtosopimuksella, joka on Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välinen, ei ole niin sanottua jälkivaikutusta, sillä UPM ei ole ollut sopimuksen osapuoli.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi keskiviikkona UPM:n vaatimuksen lakkorajoja koskevasta väliaikaisesta turvaamistoimesta.

Oikeudelle jättämässään turvaamistoimihakemuksessa UPM vaatii, että käräjäoikeus määräisi Paperiliiton asettamaan lakkorajat, joilla yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeät toiminnot rajataan lakon ulkopuolelle.

Hakemus koskee UPM:n ja sen tytäryhtiöiden voimalaitoksia ja vedenkäsittelyä Jämsänkoskella, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Raumalla ja Valkeakoskella sekä vedenkäsittelyä Pietarsaaressa.

UPM vaati, että käräjäoikeus velvoittaa kahden miljoonan euron sakon uhalla Paperiliiton olemaan ryhtymättä 1. tammikuuta alkavaksi ilmoitettuun työtaistelutoimeen ja jos siihen on ryhdytty, lopettamaan sen, niiltä osin kuin työtaistelutoimet koskevat hakemuksessa kuvattuja kriittisiä töitä ja toimenpiteitä.

UPM vaati myös, että turvaamistoimi määrättäisiin ilman, että Paperiliitolle varataan tilaisuutta tulla kuulluksi.

Käräjäoikeus katsoi, ettei turvaamistoimen määräämiselle ole edellytyksiä ilman, että Paperiliitolle varataan ensin tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Siten oikeus hylkäsi UPM:n vaatimuksen turvaamistoimen määräämisestä väliaikaisena ilman vastapuolen kuulemista.

UPM kommentoi torstaina Twitterissä, että vaikka käräjäoikeus ei myöntänyt turvaamistoimea väliaikaisena, on yhtiön turvaamistoimihakemus yhä vireillä. UPM:n mukaan käräjäoikeus varaa Paperiliitolle mahdollisuuden lausua asiassa ennen kuin oikeus tekee ratkaisunsa.

Paperiliiton mukaan UPM hylkäsi liiton keskiviikkona tekemän esityksen uudeksi työehtosopimukseksi. Paperiliiton mukaan esitys vastasi sisällöltään muiden alan yritysten jo hyväksymiä työehtosopimuksia.

Uudet työehtosopimukset on Paperiliiton mukaan sovittu noin 75 prosentille paperiteollisuudessa työskentelevistä jäsenistä ja 30 yrityksen kanssa.

Paperiliiton lakko UPM:n tehtailla on alkamassa 1. tammikuuta, ja sen on määrä jatkua 22. tammikuuta asti, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun uusista työehdoista.

UPM on halunnut solmia erilliset työehtosopimukset viidelle liiketoiminta-alueelleen, joilla Paperiliitto on sopimuskumppanina. Paperiliitto taas on pitänyt lähtökohtana yrityskohtaista työehtosopimusta.