THL: Perjantain jälkeen raportoitu yli 17 000 uutta koronatartuntaa

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 55 000 koronatartuntaa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 17 047 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 55 000 koronatartuntaa, mikä on lähes 32 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

Koronaviruksen valtakunnallinen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt 990, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 414. Luvut ovat pyöristettyjä.

THL:n tilastokuution tietojen mukaan Suomessa on nyt sairaalahoidossa 398 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 53.

Perjantain jälkeen on raportoitu 28 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronakuolemia on raportoitu yhteensä 1 592.

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt 1,21 miljoonaa ihmistä eli vajaa neljännes 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, THL kertoo. Toisen annoksen ottaneita on noin 4,1 miljoonaa, mikä on lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen rokotteen ottaneita puolestaan on 4,3 miljoonaa eli noin 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.