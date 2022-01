Haavisto: Tuemme Ukrainaa siinä, että sen itsenäisyyteen ei kosketa – EU:n Borrell vierailulle Ukrainaan, käy myös rintamalla

Suomi on toistanut ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan, että Nato-optio on mahdollisuus.

Haaviston mukaan Venäjän vaatimus siitä, ettei Nato saa laajentua itään, puuttuu vahvasti valtioiden suvereniteettiin. LEHTIKUVA/AFP

Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin puhelu Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille oli tärkeä tuen ilmaisu Ukrainan itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle.

"Tämä on ollut myöskin se ilmaisu, jota Eurooppa ja EU – Suomi mukaan lukien – on siinä käyttänyt. Tuemme Ukrainaa tietysti siinä, että sen itsenäisyyteen ei kosketa", Haavisto sanoi Ylen Ykkösaamussa maanantaina.

Bidenin mukaan Yhdysvallat liittolaisineen tulee vastaamaan päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Haavisto kertoi, että mahdollisen hyökkäyksen toteutuessa ensimmäisenä käyttöön tulisivat pakotteet.

"Varmasti, jos väkivaltaa käytettäisiin Euroopassa ja rajoja pyrittäisiin sotilaallisesti muuttamaan tai maiden suvereniteettia rikkomaan, se aivan ensimmäinen keino vaikuttaa siihen olisivat tällaiset hyvin vahvat taloudelliset sanktiot."

Haaviston mukaan Venäjän vaatimus siitä, ettei Nato saa laajentua itään, puuttuu vahvasti valtioiden suvereniteettiin. Hän huomautti Ykkösaamussa, että vaatimuksella Venäjä puuttuu Nato-jäsenyyttä vaihtoehtona pitävien maiden itsemääräämisoikeuteen, ja myös Suomi kuuluu tähän joukkoon. Suomi on toistanut ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan, että Nato-optio on mahdollisuus, jota tarkastellaan kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella.

"Jos tämä ajatus automaattisesti estettäisiin niin, ettei tätä tarkastelua voisi tehdä, silloinhan estetään maiden liikkumatilaa tai vapaan valinnan mahdollisuutta."

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell vierailee tulevalla viikolla Ukrainassa. Borrellin on tarkoitus käydä myös rintamalla maan itäosassa, missä Ukrainan joukot ovat vuosia ottaneet yhteen Venäjän tukemien separatistien kanssa.

Borrell aloittaa vierailunsa tiistaina ja viipyy maassa torstaihin.

Borrell on korostanut, että kaikista Euroopan turvallisuutta koskevista päätöksistä tulee keskustella yhteistyössä EU:n kanssa. EU on pelännyt, että se jää pelkäksi sivustakatsojaksi, kun Yhdysvallat ja Venäjä keskustelevat Euroopan turvallisuudesta.

Viime aikoina Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet jännittyneet Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen noin satatuhatta sotilasta, mikä on nostanut esiin pelkoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

---

Lähteenä myös uutistoimisto AFP