Talvimyrskyjen riepottelema lunni eksyi reitiltään satoja kilometrejä ja päätyi Sysmään – pelastui pedoilta kuin ihmeen kaupalla, lintuhoitolassa vieraalle maistuu Päijänteen muikku

Olli Vuori

Tavallisesti tuulenkaloja syövälle Lunnille maistuu myös Päijänteen muikku.

Marja Duran törmäsi viime lauantaina Sysmän Onkiniemessä outoon näkyyn: lenkkipolun vieressä keskellä metsää kyhnötti hangessa lentokyvytön lintu, jonka lajista Duranilla ei ollut mitään tietoa.

"Tiesin jotain kuitenkin olevan vialla, kun se ei pystynyt lentämään. Jos linnun olisi siihen jättänyt, niin silloin se olisi jäätynyt kuoliaaksi tai pöllö olisi sen vienyt."

Jotain oli siis tehtävä. Lintu ei Duranin mukaan vaikuttanut alkuun pelokkaalta, mutta kun hän yritti pyydystää sitä, lähti siivekäs aina karkuun. Lopulta Duran osoittautui karkuria nopeammaksi ja sai napattua linnun syliinsä topakkaan, mutta hellään otteeseen. Sylistäkin linnulla oli kova tarve pois.

"Nostin vähän lintua nähdäkseni sen jalat. Siinä kohtaa huomasin, että sillähän on räpylät. Tajusin, että nyt voi olla kyseessä harvinaisempi lintu. Mitä tämä räpyläveikko oikein teki keskellä suurta metsää?" Duran pohtii nauraen.

Kotiin päästyään hän alkoi saman tien etsimään paikkaa, jossa lintu voitaisiin hoivata takaisin lentokuntoon. Samaan aikaan Duran ja hänen aviomiehensä pohtivat kuumeisesti, minkä lajin edustaja heidän vieraakseen oli päätynyt.

"Mieheni arveli jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että kyseessä voisi olla lunni."

Ensialkuun vaihtoehto tuntui epätodennäköiseltä, sillä kuvien perusteella yksilö ei muistuttanut aikuista lunnia. Sysmässä lunniin törmääminen vaikutti myös erittäin epätodennäköiseltä, onhan kyseessä ennemminkin Jäämerellä tai Atlantilla viihtyvä siivekäs.

"Tyttäremme löysi lopulta kuvan nuoresta lunnista. Tajusimme, että tämähän on aivan samannäköinen."

Selvittelyn päätteeksi lunnin seuraavaksi kohteeksi päätyi Heinolan lintuhoitolan lintuystävät -facebook-ryhmän avustuksella Heinolan lintuhoitola, jonne se toimitettiin seuraavana päivänä. Lauantain ja sunnuntain välisen yön lunni vietti Duranien eteisessä.

"Kauheasti se hyppeli ulko-oven edessä ja yritti päässä ulos. Kovasti jännitin, että pääseekö tässä nukkumaan, koska en millään meinannut saada lintua syömään. Raaka silakkaa sille tarjosin."

Yö kuitenkin sujui lopulta varsin hyvin, ja lintu saatiin seuraavana päivänä hoitolaan.

Heinolassa tuore vieras otettiin mielellään vastaan. Lintutarhan hoitaja Olli Vuoren mukaan lunnit ovat lintuhoitolassa harvinainen näky.

"Tämä on neljäs tai viides lunni, joka meillä on ollut hoidossa. Päijät-Hämeen alueella lunni on täysin uusi lintulaji, se on 313 alueella havaittu laji", Vuori kertoo.

Sysmään lunni oli päätynyt Vuoren mukaan mitä luultavimmin luonnonvoimien retuuttamana. Nuoret linnut harhautuvat helposti muuttoreiteiltään kovissa talvimyrskyissä Jää- ja Vienanmerellä. Ne saattavat lentää yhteen putkeen tuhansia kilometrejä, ennen kuin siivistä loppuu puhti.

"Tämän linnun energiat sattuivat loppumaan Sysmän Onkiniemessä."

Eksymisestään huolimatta linnulla on ollut Vuoren mukaan roimasti onnea matkassa. Lunni olisi lähes varmasti päätynyt pedon ruuaksi, jos Duran ei olisi sitä löytänyt.

"Jos lintu tippuu kaupunkiin tai asutusalueelle, niin ihmiset yleensä sen huomaa. Tämä tipahti kuitenkin keskelle metsää polun varrelle. Nyt sattui onneksi paikalle henkilö, joka välitti ja otti hoitoon. Tämä on ihan lottovoittoon verrattava juttu."

Linnun selviytymisen kannalta eletään tällä hetkellä ratkaisevia hetkiä. Paljon on Vuoren mukaan kiinni kahden ensimmäisen yön sujumisesta. Merkit vaikuttavat lupaavilta, sillä lunni ui ja sukeltelee sille varatussa altaassa mielellään. Vuori kertoo lunnien olevan ylipäätänsä helppohoitoisia lintuja.

"Ne ovat seurallisia ja pelottomia lintuja. Merilinnut eivät sillä tavalla ole tottuneet ihmisiin, eivätkä osaa meitä pelätä."

Linnun ruokkiminenkin on onnistunut.

"Hornøyan lintusaarella, missä lunnit pesivät ne syövät ravinnokseen tuulenkaloja. Niitähän ei täältä löydy, mutta Päijänteen muikku tuntuu uppoavan tosi hyvin."

Lintu ei tosin Vuoren mukaan vaikuttanut sunnuntaina tehdyn tarkastuksen perusteella erityisen nääntyneeltä.

"Jos linnut ovat olleet kauan ravinnotta, niin niiden rintalasta menee aivan kasaan, kun siinä ei ole mitään lihasta."

Lintuhoitolan vieraana lunni pysyy huhtikuuhun asti. Tuolloin lintu on tarkoitus viedä Norjan Varanginvuorolle, missä se lasketaan vapaaksi. Ensin Vuoren on kuitenkin haettava ympäristökeskukselta kuljetuslupa ja Norjan vastaavalta viranomaiselta eläimen maahantulolupa.

"Nythän lunnit eivät ole Norjan rannikolla, vaan Atlantilla, missä lunnit talvehtivat."