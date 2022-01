Uusia koronavirustartuntoja todettu Suomessa 9 768 – kolme rokotetta 1,57 miljoonalla suomalaisella

Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 1 657 sataatuhatta asukasta kohti. Aiemmalla kahden viikon jaksolla luku oli huomattavasti pienempi, noin 593.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana noin 338 600 tautitapausta. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Suomessa on raportoitu 9 768 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on todettu noin 92 150 tartuntaa, mikä on noin 59 200 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 1 657 sataatuhatta asukasta kohti. Aiemmalla kahden viikon jaksolla luku oli huomattavasti pienempi, noin 593.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana noin 338 600 tautitapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu kymmenen. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 666 koronakuolemaa, THL kertoo.

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa ottanut nyt 1,57 miljoonaa ihmistä eli 32 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi rokotetta on puolestaan ottanut 4,12 miljoonaa ihmistä eli reilut 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Vähintään yhden rokotteen taas on ottanut 4,3 miljoonaa suomalaista, mikä tarkoittaa 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien lukumäärä päivitetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen kerrottiin, että sairaalahoidossa oli 620 ihmistä, joista 60 tehohoidossa.