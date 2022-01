Lauha sää tuo liukastumisvaaran jalankulkijoille suuressa osassa maata

Lisäksi ajokeli on ainakin aamulla huono maan itäosissa lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Varoituksen mukaan jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita. Arkistokuva. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Lauhtunut sää tietää tänään jalankulkijoille liukastumisvaaraa suuressa osassa maata.

Ilmatieteen laitoksen varoitus huonosta jalankulkusäästä on voimassa maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Varoituksen mukaan jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä. Liukastumisriski on huomattava.

Lisäksi ajokeli on ainakin aamulla huono maan itäosissa lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

Kaikilla merialueilla tuulee tänään kovaa.