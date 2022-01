THL: Koronatartuntoja kahden viikon aikana yli 100 000

Määrä on lähes 60 000 enemmän kuin edellisellä kahden viikon ajanjaksolla.

Suomessa on raportoitu tänään 9 582 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viikon aikana on raportoitu lähes 105 000 tartuntaa, mikä on lähes 60 000 enemmän kuin edellisellä kahden viikon ajanjaksolla.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia vahvistettiin perjantaina 24, kertoo THL. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 724 koronakuolemaa.